Тбилиси смени фигурата в Москва: Първият заместник-министър Георги Зурабашвили пое руското направление

По публикации на руски и кавказки медии и анализи на дипломатически източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
РЕАНЕСИРАНЕ НА ЕДИН ВАКАНТЕН ПОСТ
След повече от тринадесет месеца пауза, кабинетът в Тбилиси реши да попълни една позиция, която мнозина в западната дипломатическа общност считаха за окончателно закрита. Премиерът Ираклий Кобахидзе обяви, че първият заместник-министър на външните работи Георги Зурабашвили поема функцията на специален представител за отношенията с Русия. Постът остана празен след оставката на Георги Каджая през 2024 г., а преди това в продължение на цяло десетилетие бе забиван от Зураб Абашидзе.
Запазването на поста заместник-министър от Зурабашвили, докато изпълнява новите си задължения, институционално повдига нивото на тази длъжност. Това вече не е просто чиновник за връзка, а фигура от първия ешелон на грузинското външно министерство. Според официалната формулировка на Кобахидзе, приоритетите остават непроменени: разрешаване на конфликтните въпроси с мирни средства, поддържане на търговско-икономическите връзки и хуманитарният диалог.
Дали обаче това е знак за геополитически пробив? Нека разгледаме цифрите и институционалната рамка, преди да правим подобни заключения.
ТЪРГОВСКАТА МАТЕМАТИКА И САНИТАРНИТЕ БАРИЕРИ
Моментът на назначаването едва ли е случаен. На 9 октомври 2026 г. Федералната служба за надзор в сферата на защитата на правата на потребителите и благосъстоянието на човека на Руската федерация (Роспотребнадзор) обяви въвеждането на нови ограничения за вноса на продукти от шест грузински компании. Засегнати се оказаха партиди вино, коняк, бира и минерална вода с аргумента за отклонения от стандартите за безопасност.
За грузинския аграрен и хранителен сектор руският пазар продължава да заема критичен дял. При липсата на работещи алтернативни пазари със същия капацитет в Западна Европа, всяко смущение по оста Тбилиси-Москва се отразява пряко върху брутния вътрешен продукт и финансовото състояние на регионалните производители в Кахетия и Картли.
Дипломатическата кариера на Зурабашвили включва мандат като посланик в Ирландия, но по-важното е, че той е прекарал години в Секцията за грузински интереси към Посолството на Швейцария в Москва. В грузинската школата по външна политика личният контакт и познаването на конкретните бюрократични коридори често тежат повече от официалните ноти.