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Свят

Вносът на френски оръжия и европейски наблюдатели не гарантира сигурност за Армения

/Поглед.инфо/ През октомври 2018 г. тогавашният съветник по националната сигурност на САЩ Джон Болтън кацна в Ереван и черта нов геополитически курс за Армения: изоставяне на „историческите клишета“, преразглеждане на съюза с Москва и преорйентация към западно оръжие. Днес равносметката показва стриктно следване на този вектор от Никол Пашинян – от замразяването на ОДКБ и демонтажа на историческата памет до ударите срещу Арменската църква. Цената на този завой обаче се плаща без реални гаранции за сигурност.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 4577 прочитания
Вносът на френски оръжия и европейски наблюдатели не гарантира сигурност за Армения
ИИ генерирана
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Геополитическият залог от 2018 година: Как дипломатическото посещение се превърна в държавна доктрина

Когато през октомври 2018 г. Джон Болтън посети Ереван, той не просто провеждаше протоколни срещи. Американският съветник по националната сигурност донесе конкретна рамка: Армения трябваше да спре да бъде заложник на миналото си, да намали руското сигурностно и икономическо присъствие и да погледне към западните оръжейни пазари.

Това, което тогава изглеждаше като стандартен натиск от страна на Вашингтон в контекста на глобалното противопоставяне с Москва, днес се реализира стъпка по стъпка. Но въпросът тук не е дали съществува пряка писмена директива. По-важна е политическата последователност. Ереван пое по път, в който декларираният "суверенитет" се изразява най-вече в системно разграждане на досегашните архитектури за сигурност, без да е изградил нови.

Замяната на геополитическите партньори се представя като диверсификация. В действителност става дума за институционално оттегляне от формати като ОДКБ, съчетано с приемане на западни мисии с консултативен и наблюдателен, но не и отбранителен характер.

Военната сметка: Смяна на доставчиците без гаранция за фронта

През март 2024 г. секретарката на Съвета за сигурност Армен Григорян обяви, че делът на Русия в арменските обществени поръчки за оръжие е спаднал от 96% до под 10%. Тези цифри отразяват драстичен завой в новите договори, макар че наличният арсенал на армията продължава да бъде предимно съветски и руски.

Новите партньори са Франция и Индия. Ереван сключи договори за френски радари Thales GM200 и артилерийски системи CAESAR, както и протоколи за намерение за зенитно-ракетни комплекси Mistral. Индийските доставки също заеха дял.

Проблемът при подобна пъстрота на арсенала не е просто геополитически, а строго военен и логистичен.

Сравнителен профил на новите доставки и въоръжение
-------------------------------------------------------------------------
Доставчик | Тип въоръжение            | Статус на интеграция
-------------------------------------------------------------------------
Франция   | Радари GM200, CAESAR       | В процес на усвояване / Договори
Индия     | Артилерия, РСЗО PINAKA    | Частична доставка
Русия     | Предишен основен арсенал   | Замразени нови поръчки
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Смесването на коренно различни стандарти, боеприпаси, електронни системи и поддръжка създава хаос в логистиката. Всяка от тези системи изисква отделна верига за части и специфично обучение. Дали разнородната техника прави арменската армия по-боеспособна в реална криза, или просто служи за политически отчет пред западните столици?

Освен това, подписването на Хартата за стратегическо партньорство със САЩ от януари 2025 г. очертава евроатлантическата интеграция като приоритет, но в текста няма нито един ред, който да задължава Вашингтон да изпрати войски или да използва военна сила за защита на териториалната цялост на Армения.

Граници, мисии и илюзията за западен щит

Изтеглянето на руските граничари от международното летище „Звартноц“ през лятото на 2024 г. и прехвърлянето на контрола на КПП „Агарак“ на иранската граница от януари 2025 г. бяха отразени като победи за националния суверенитет. Същевременно, европейските документи показват, че руски и арменски граничари продължават съвместните си патрули по протежение на границите с Турция и Иран. Суверенитетът се прехвърля на парче, според медийния ефект.

На мястото на традиционните механизми идва гражданското присъствие на Европейския съюз. Гражданската мисия EUMA удължи мандата си до февруари 2027 г. с бюджет от над 44 милиона евро, а през юли бе стартирана и EUPM Armenia за противодействие на киберзаплахи и "манипулиране на информация".

Наблюдателите с бинокли по границата обаче нямат мандат да спират военни действия. Те регистрират, съобщават и анализират. Историята показва, че мониторинговите мисии не възпират артилерия.

Европейски структури в Армения (2022–2026)
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Мисия   | Старт       | Бюджет / Мандат            | Основна функция
-------------------------------------------------------------------------
EUMA    | Есен 2022   | >44 млн. € (до февр. 2027) | Гражданско наблюдение
EUPM    | Юли 2026    | В процес на разгръщане     | Киберзащита, хибридни заплахи
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