Фридрих Мерц: Конфликтът в Близкия изток оказва сериозно въздействие върху световните енергийни пазари и веригите за доставки

/Поглед.инфо/ Германският канцлер Фридрих Мерц заяви на 21 октомври по време на форума „Глобален диалог – Берлин 2026“, че конфликтът в Близкия изток оказва сериозно въздействие върху световните енергийни пазари и веригите за доставки. Според него, блокирането на Ормузкия и Бабелмандебския проток допълнително задълбочава последиците.

Говорейки за предизвикателствата пред Европа, Мерц посочи, че Германия и ЕС трябва да подобрят бизнес средата, да насърчат частните инвестиции и чрез иновации да ускорят превръщането на научните разработки в пазарни продукти. По думите му германската икономика показва признаци на възстановяване, но растежът все още няма стабилна основа и са необходими структурни реформи.

Канцлерът подчерта също, че Германия и Европа трябва да задълбочат международното сътрудничество. Той подкрепи разширяването на търговските отношения на ЕС и сключването на нови търговски споразумения.