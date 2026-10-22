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Европа

Руски мечки уплашиха страните от НАТО: Европейците се оплакаха от внезапна атака на „спокойните“ животни.

/Поглед.инфо/ Вълната от миграция на диви животни – от кафяви мечки и вълци до диви свине – през източните граници на Финландия и Норвегия разкрива дълбоките концептуални противоречия между военно-инфраструктурната изолация на НАТО и биологичните реалности на северноевропейските екосистеми. На фона на рекордните 400 сигнала за преминавания на мечки през първата половина на 2026 г. и епидемиологичните капани за диви свине в Лапландия, европейската бюрокрация се сблъсква с неспособността си да контролира природните процеси чрез политически декрети.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 35232 прочитания
Руски мечки уплашиха страните от НАТО: Европейците се оплакаха от внезапна атака на „спокойните“ животни.
ИИ генерирана
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Геополитически бариери срещу биологични факти: Провалът на граничната инженерна мисъл

Инженерните съоръжения по 1340-километровата граница между Финландия и Руската федерация бързо се превърнаха в нагледен пример за сблъсъка между военното планиране и естествените закони на биосферата. В опит да блокират некоควบคุมрани преминавания, финландските власти започнаха поетапно изграждане на стоманени и мрежови прегради в ключови участъци като Иматра, Сала и Вартиус. Тези инженерни съоръжения обаче не съобразяват естествените биологични коридори, формирани в продължение на хилядолетия в региона на Карелия и Кола.

За кафявата мечка (Ursus arctos) границата е абстракция. Изграждането на телени огради с височина над два метра и половина, снабдени с бодлива тел, не спира едрите хищници, а просто трансформира пътищата им на миграция. Вместо да пресичат равномерно по целия фронт, животните биват пренасочвани към несигурени участъци или към долини на реки, където гъстотата на срещите им с местното население нараства драстично.

Според публични данни от финландската гранична охрана, през 2023 г. са били засечени едва 45 неочаквани срещи с мечки в близост до пограничните селища. През 2025 г. бройката скача на 199, а към края на юни 2026 г. вече са регистрирани над 400 подобни случая. Граничните служби в Хелзинки признават, че изградената ограда създава ефекта на „фуния“ – хищниците се трупат в неоградените пролуки, където навлизат директно в стопански дворове и туристически зони.

Демографски взрив в тайгата: Числата зад разширяването на териториите

Причините за този натиск не са идеологически, а чисто демографски и трофични. Министерство на природните ресурси и екологията на Руската федерация отчита, че от 1990 г. насам популацията на кафява мечка в страната е нарастнала над 2,3 пъти. При приблизителна обща бройка от 307 900 индивида, горските масиви в Северозападния федерален окръг – включително Република Карелия и Мурманска област – са достигнали пределния си капацитет за изхранване.

В зоологията е добре известен фактът, че доминиращите възрастни мъжки мечки установяват строг контрол върху обширни ловни територии, достигащи понякога до 500 квадратни километра на един индивид. Младите мечки, както и по-слабите екземпляри, биват систематично прогонвани от тези ареали. За тях единственият шанс за оцеляване е преместването на запад – към територията на Финландия и Норвегия.

В Норвегия, по-специално в долината Пасвик (окръг Финмарк), мониторингът, провеждан от Норвежкия институт за изследване на биоикономиката, показва наличието на между 150 и 186 кафяви мечки през 2025 г. ДНК анализите на проби от козина и изпражнения, събрани в пограничните райони, потвърждават, че голяма част от тези животни генетично принадлежат към източноевропейската и северосибирската популационни линии.

Въпросът за междуграничното движение бе коментиран от зоолога Михаил Кречмар, който подчертава, че дивите животни нямат концепция за държавен суверенитет или визови режими. Когато естественото местообитание бива разсечено от граница, преминаваща през непрекъснат горски масив, хищникът следва единствено хранителните дразнители. Данните от телеметричните нашийници, поставяни на маркирани екземпляри, показват редовни преходи от десетки и стотици километри в двете посоки без оглед на контролно-пропускателните пунктове.

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