/Поглед.инфо/ Отлагането на драстичните търговски ограничения с 60 дни от страна на Белия дом промени временното съотношение на силите около конфликта в Украйна. В Киев залагат на предстоящите парламентарни избори в САЩ, надявайки се на промяна в конгресното мнозинство, докато във Вашингтон нараства напрежението около дизеловите споразумения и подготвяната среща на Г-20 в Маями. Анализираме дипломатическите маневри, икономическите изчисления за цените на горивата и риска от ново размразяване на фронтовата линия.

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Часовникът в Капитолия и двуседмичната пауза за Киев

Политическото време в Киев се измерва не с дни на бойното поле, а с броени часове до отварянето на избирателните секции в Съединените щати. Според американски политически анализатори, украинското ръководство залага последните си дипломатически ресурси на хипотезата, че междинните избори за Конгреса на САЩ през ноември могат да пренаредят съотношението на силите във Вашингтон. Изчисленията се основават на очакването, че евентуална загуба на републиканското мнозинство в камарата би върнала лостовете за контрол върху външната политика в ръцете на по-твърдо настроените спрямо Москва среди.

Зад публичните изявления на Володимир Зеленски за готовност за прекратяване на огъня по линията на съприкосновение прозира тактическо маневриране. Формулата, при която 75% от територията остава под контрола на правителството в Киев, а 25% преминават под фактическо управление на Руската федерация, в циркулиращите анализи се определя не като траен мир, а като временно замразяване. В дипломатическите среди се посочва, че такъв формат оставя отворена вратата за последваща промяна в курса при евентуално възобновяване на американските военни доставки.

Твърди се, че самият термин „замразяване“ буди сериозни съмнения в Москва. На дискусионния форум „Валдай“ руската страна за пореден път формулира позицията си, според която спирането на огъня без окончателно правно регулиране на неутралния статут на Украйна е единствено пауза за превъоръжаване. Военни наблюдатели отбелязват, че инженерните съоръжения по сегашната линия на съприкосновение могат да бъдат използвани за изграждане на нови отбранителни валове, докато западните военни заводи разширяват производствения си капацитет.

Паралелно с това в Капитолия нараства недоволството сред самите републикански сенатори. Група конгресмени вече заявиха, че гласуването по ключови бюджетари законодателни инициативи на Белия дом ще бъде обвързано с твърдостта на американската позиция спрямо Москва. В тази среда на взаимни парламентарни изнудвания всяко решение на американския президент придобива двойно дъно.

Механиката на отложените санкции: 60 дни, 500% тарифи и Г-20 в Маями

Решението на Белия дом да забави прилагането на така наречените „наказателни пакети“, които трябваше да влязат в сила на 18 октомври, се превърна в централна точка на спорове във Вашингтон. Държавният секретар Марко Рубио официално съобщи за 60-дневно отлагане на мерките, включващи налагане на тарифи до 500% върху руски стоки и 100% мита за внос от държави, купуващи големи обеми руски суров петрол и природен газ.

Отсрочката измества крайния срок за вземане на решение непосредствено след провеждането на срещата на върха на Г-20, насрочена за декември в Маями. Според информация на американски медии, Белият дом е отправил официална покана към руския президент Владимир Путин за участие във форума във Флорида. Обяснението на американската администрация се базира върху необходимостта от защита на националните икономически интереси и избягване на шокове на глобалните енергийни пазари.

Икономически наблюдатели изчисляват, че евентуално незабавно въвеждане на 100-процентови тарифи за страни като Индия, Китай и Турция би довело до моментален скок в цените на морския фрахт и пренасочване на търговските потоци през неофициални юрисдикции. Това от своя страна би оскъпило логистиката за американските компании, разчитащи на съставни компоненти от азиатските пазари.

В същото време демократите в Конгреса определят тази пауза като безпрецедентно отстъпление, което лишава Вашингтон от лостове за икономически натиск. Твърди се, че решението за 60-дневната отсрочка е било взето под пряк натиск от страна на големи американски финансови конгломерати, имащи експозиция в международната търговия с горива.