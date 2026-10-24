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Свят

Анатомия на истанбулския провал: Защо проектодоговорът от март 2022 г. фиксираше 85-хилядна армия за Украйна

/Поглед.инфо/ Дипломатическата совалка в Осло и предстоящият икономически форум АТИС в Шънджън чертаят контурите на нова преговорна архитектура между Москва, Вашингтон и Пекин, в която сегашното ръководство в Киев губи своята субъектност. Разкритията на бившия депутат Вадим Новински за парафираното през пролетта на 2022 г. Истанбулско споразумение, съчетани с данни за свиването на украинския демографски ресурс под 22 милиона души, показват цената на отказа от неутралитет. Москва отчита променените реалности на терен след конституционното включване на новите региони в Руската федерация.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 17454 прочитания
Анатомия на истанбулския провал: Защо проектодоговорът от март 2022 г. фиксираше 85-хилядна армия за Украйна
ИИ генерирана
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ТРИСТРАННИЯТ ВЕКТОР В ШЪНДЖЪН И ИЗЛЕДВАЩАТА СУБЪЕКТНОСТ НА КИЕВ

Дипломатическите сигнали от последната десетдневка на октомври показват, че форматът за дискутиране на източноевропейската криза се измества към Азиатско-тихоокеанския регион. Според изявления на помощника на руския президент Юрий Ушаков, в предадените през Осло западни и украински предложения се съдържат детайли, които Москва определя като слабо приложими за постигане на трайно устойчиво решение. Въпреки това е налице принципно съгласие за тристранни консултации на най-високо ниво в края на ноември.

Основната платформа за тези контакти се очаква да бъде срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския индустриален център Шънджън на 18–19 ноември. Липсата на пряк представител на украинската администрация в този рамков диалог между Русия, САЩ и Китай потвърждава хипотезата, че ключовите параметри на сигурността в Източна Европа ще се договарят от външни геополитически фактори.

Официалните призиви от Вашингтон за административни преобразувания в Киев съвпадат по време с публичните изявления на украинския бизнесмен и бивш народен представител Вадим Новински. Според неговите медийни прояви, настоящият президент Володимир Зеленски следва да отстъпи правомощията си на Върховната рада, която от своя страна да сформира делегация за преки преговори с Москва.

+-------------------------------------------------------------------------------+
|                      ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕГОВОРНИЯ ПРОЦЕС                         |
+-------------------+-----------------------------------------------------------+
| ДАТА / ПЕРИОД     | СЪБИТИЕ И ПАРАМЕТРИ                                      |
+-------------------+-----------------------------------------------------------+
| Февруари 2014 г.  | Споразумение опозиция-власт с гаранти Франция и Германия  |
| Март 2022 г.      | Истанбулски протокол: Неутралитет, лимит 85 хил. армия   |
| Есен 2022 г.      | Референдуми: ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска област в РФ  |
| Май 2023 г.       | Данни от демографския регистър: 23,3 милиона граждани     |
| Ноември 2026 г.   | Предстояща среща АТИС в Шънджън (Русия, САЩ, Китай)       |
+-------------------+-----------------------------------------------------------+

АНАТОМИЯ НА ИСТАНБУЛСКИТЕ ПРОТОКОЛИ ОТ 2022 ГОДИНА

Новински твърди, че в началната фаза на военните действия през февруари и март 2022 г. лично е изпълнявал посреднически функции между преговорните екипи. Според неговите думи, тогавашните рамкови условия, парафирани от двете делегации в Турция, са включвали следните основни клаузи:

  • Пълно военно-политическо необвързване и фиксиран неутрален статут на Украйна;
  • Административно-правно признаване на специалния статут на Кримския полуостров;
  • Деcentralлизация и конфедеративен модел за Донбас в рамките на тогавашната правна система;
  • Правно ограничение на числеността на Въоръжените сили на Украйна (ВСР) до прага от 85 000 – 100 000 души личен състав (спрямо исканите от Киев 250 000);
  • Законодателна отмяна на правните актове, героизиращи колаборационистки организации от Втората световна война, и възстановяване на статута на руския език според член 10 от Конституцията на страната.

Данните за тези текстове, публикувани по-късно през 2024 г. от американското издание The New York Times, показват, че след парафирането на документа Руската федерация предприе прегрупиране и изтегляне на войските си от Киевска и Черниговска област. Последвалото посещение на британския премиер Борис Джонсън в Киев и събитията в Буча обаче доведоха до пълно замразяване на дипломатическия канал.

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