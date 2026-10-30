Абонирай се
Русия

Защо Русия не унищожава Starlink в орбита и какви са спътниковите рискове

/Поглед.инфо/ Въпросът защо спътниковата мрежа Starlink продължава да функционира необезпокоявана над зоната на бойните действия остава един от най-дискутираните в съвременните военни анализи. Докато украинските въоръжени сили разчитат изцяло на нискоорбиталните терминали за тактическо управление, артилерийски корекции и контрол на безпилотни апарати, възможностите за физическо неутрализиране на констелацията се сблъскват със суровите закони на орбиталната физика и асиметричната уязвимост. Потенциалният кинетичен или радиационен удар срещу спътниците на Илон Мъск крие неизбежни рискове за собствената космическа инфраструктура на всяка държава, дръзнала да пристъпи към подобен крайностен сценарий.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 56801 прочитания
Защо Русия не унищожава Starlink в орбита и какви са спътниковите рискове
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии и военни анализи. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Математиката на орбиталната мегаконстелация

Въздушният и космическият суверенитет над зоната на военния конфликт отдавна не се изчерпва с изтребително-бомбардировъчната авиация или противовъздушните комплекси. Военните действия в Украйна демонстрираха за първи път в историята масирано използване на нискоорбитална гражданска космическа инфраструктура за директно водене на тактически операции. Използването на мрежата Starlink от украинските въоръжени сили превърна комерсиалните спътници на компанията SpaceX в критичен елемент от западните системи за управление на огъня, разузнаването и предаването на данни в реално време.

Според публично достъпни данни от космическото командване на САЩ, към момента в ниска околоземна орбита функционират над 6000 активни спътника от системата Starlink, а общият брой на американските космически апарати надхвърля 11 000. На този фонетичен и числен мащаб руската спътникова групировка възлиза на около 400 апарата с различно предназначение – от спътници за видово разузнаване „Персона“ и радиоелектронно разузнаване „Лиана“ (включващи апаратите „Лотос-С“ и „Пион-НКС“), до навигационната система ГЛОНАСС и експерименталните платформи от типа „Рассвет“.

Идеята за физическо унищожение на Starlink чрез противоспътникови ракети от типа А-235 „Нудол“ или ракети-носители с кинетични прихващачи се сблъсква с чисто икономическа и логистична несъстоятелност. Една единична противоспътникова ракета с наземно базиране струва десетки милиони долари, докато единичен спътник Starlink от модификацията v1.5 или v2.0 Mini има производствена стойност под 300 000 долара и се извежда в орбита на групи от по 20–60 броя с една ракета Falcon 9. Свалянето на няколко десетки спътника с прецизни противоспътникови ракети не нарушава функционалността на мрежата, тъй като софтуерният протокол за маршрутизация фатално бързо пренасочва сигнала през съседните спътници от констелацията.

Синдромът на Кеслер и границите на кинетичния сблъсък

През последните години в медийното пространство се лансира тезата за т.нар. Синдром на Кеслер – сценарий, при който унищожаването на няколко спътника генерира хиляди отломки, задействащи верижна реакция от сблъсъци, която в крайна сметка прави ниската околоземна орбита напълно неизползваема за поколения напред. Илон Мъск нееднократно е изказвал опасения от подобна каскадна деградираща реакция.

Анализи на военни специалисти и експерти по космическа динамика обаче разкриват малко по-различна картина. На височини от 300 до 550 километра, където са разположени основните орбити на Starlink, все още съществува макар и изключително разредена атмосфера. Разреденият газ упражнява постоянно аеродинамично съпротивление върху всички обекти. В случай на кинетично унищожаване на спътник и образуване на облак от отломки, фрагментите с ниска маса и голямо съотношение между площ и тегло навлизат в плътните слоеве на атмосферата и изгарят в рамките на няколко месеца до две години.

Следователно, тактическият удар с кинетично оръжие срещу единичен спътник няма да доведе до глобална космическа катастрофа, но и няма да спре комуникацията на бойното поле. Физическото унищожение на единична бройка носи единствено демонстрационен характер – то потвърждава техническата възможност за прихващане, но не решава оперативната задача по лишаване на противника от връзка.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Анкара заплаши с военен отговор в Черно море: Турският флот пред избор между неутралитета и конвоите
Свят

Анкара заплаши с военен отговор в Черно море: Турският флот пред избор между неутралитета и конвоите

/Поглед.инфо/ Анкара коренно променя реториката си за сигурността в Черно море след поредица от инциденти с търговски кораби. Министърът на отбраната Яшар Гюлер обяви, че страната си запазва правото на военен отговор при нападения срещу съдове под турски флаг. Докато икономическите щети за турския бизнес вече надхвърлят милиарди долари, опита за дипломатическо разделяне на корабоплавателните маршрути между Москва и Киев напълно блокира. Пред Анкара остава единствено рискованият път на военните конвои.

30.10.2026 16:30
Минск и Москва чертаят "Евразийска карта": Какво предвижда новият проект за сигурност без участието на Запада
Свят

Минск и Москва чертаят "Евразийска карта": Какво предвижда новият проект за сигурност без участието на Запада

/Поглед.инфо/ На фона на кризата в международните институции за сигурност и блокирането на механизми като ОССЕ, Минск и Москва предприемат стъпки за изграждане на алтернативна рамка. Дипломатическата инициатива за "Евразийска харта за многообразие и многополярност", лансирана от беларуския президент Александър Лукашенко, преминава през няколко етапа на съгласуване — от срещата в Брест през ноември 2024 г. до консултации в Ню Йорк през септември 2026 г. Анализ на стратегическите цели, военните измерения и рисковете пред проекта.

30.10.2026 16:15
Ормузкият капан: Защо Иран обвърза ядрения транзит с деблокирането на танкерните маршрути
Свят

Ормузкият капан: Защо Иран обвърза ядрения транзит с деблокирането на танкерните маршрути

/Поглед.инфо/ Натрупването на военноморски сили от страна на САЩ в близост до Персийския залив и интензивирането на совалките между Техеран, Исламабад, Доха и Москва показват, че кризата около иранската ядрена програма и корабоплаването навлезе в нова фаза. Докато пакистанското и катарското посредничество правят опити за рамкиране на отстъпки, оперативната обстановка около Ормузкия проток остава рискова. Поглед.инфо прави пълна дисекция на дипломатическите канали, военната логистика и икономическите последици.

30.10.2026 16:05
От информационен клуб към газов юмрук: Кремъл натиска за саморегулиране на синия горивен ресурс
Свят

От информационен клуб към газов юмрук: Кремъл натиска за саморегулиране на синия горивен ресурс

/Поглед.инфо/ На провелата се в Москва среща на върха на Форума на страните износителки на газ (GECF) бе очертана радикална институционална трансформация. Русия предложи превръщането на дискусионната платформа в напълно функциониращ газов картел по модела на ОПЕК+. На фона на кризата в Ормузкия проток, рекордното запълване на европейските хранилища от едва 75% и ценовите пикове в ЕС, страните контролиращи 70% от световните запаси подписаха Московската декларация за технологичен суверенитет и пазарна защита.

30.10.2026 15:50
Австрия задържа украински разузнавачи: Операция „Отвличане“ на бившия главен прокурор пропадна във Виена
Свят

Австрия задържа украински разузнавачи: Операция „Отвличане“ на бившия главен прокурор пропадна във Виена

/Поглед.инфо/ Задържането на действащи офицери от специалното подразделение „Артан“ на украинското военно разузнаване във Виена разкрива дълбоката деструкция на държавния апарат в Киев. Бившият и.д. главен прокурор Кравченко се превърна в мишена за собствените си служби, след като напусна страната с масивен архив от компрометиращи материали за висшето ръководство на Украйна. Случаят изкарва на яве методите за извънсъдебна разправа, използвани далеч зад пределите на бойните действия.

30.10.2026 15:40
8000 ареста и 1 милиард евро щети: Административният отговор на Елисейския дворец срещу есенния бунт
Свят

8000 ареста и 1 милиард евро щети: Административният отговор на Елисейския дворец срещу есенния бунт

/Поглед.инфо/ Френските държавни институции преминават към извънреден режим на управление след масовите вълнения от октомври, които нанесоха щети за над един милиард евро. Сенатът гласува драстични законодателни промени, включващи финансова колективна отговорност за присъстващите на протести и засилен мониторинг над дигиталните комуникации. Влошаващите се икономически показатели и пренасочването на бюджетни ресурси към превъоръжаване поставят под въпрос способността на полицията да поддържа реда без драконовски репресии.

30.10.2026 15:30
Японската телевизия TBS трябва да се покае, а не да се оправдава
Свят

Японската телевизия TBS трябва да се покае, а не да се оправдава

/Поглед.инфо/ На 28 октомври директорът на японската телевизия TBS Масамине Рюхо се опита да оневини втория сезон на популярния телевизионен сериал „VIVANT“, която очевидно очерня Китай, твърдейки, че е „напълно измислена“ и „неволно е имала за цел да очерни която и да е конкретна държава“. Това предизвика още по-ожесточени критики от японското общество и международната общност. Това не е „заради сюжета“, а по-скоро безсрамна тактика на когнитивната война на японската десница срещу Китай, която показва опита ѝ да очерни Китай чрез културни продукти и да разпространява антикитайски настроения.

30.10.2026 15:30
Руските гравитационни платформи в Африка: Сделка за милиарди или скъпа илюзия?
Свят

Руските гравитационни платформи в Африка: Сделка за милиарди или скъпа илюзия?

/Поглед.инфо/ Загубата на премиум пазарите в Западна Европа принуждава руския енергиен сектор да търси нестандартни инфраструктурни решения в развиващите се региони. Предложението за изграждане на мащабен газов хъб в Африка чрез гравитационни платформи на „Новатек“ разкрива амбиция за трайно стъпване на нов континент. Анализът на проекта обаче показва сериозни финансови, логистични и институционални предизвикателства, които поставят под въпрос бързата му реализация и икономическа възвращаемост.

30.10.2026 15:15