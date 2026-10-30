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Украйна

Последни новини: Пробив на най-неочаквания фронт. „Най-ужасяващият ултиматум на Путин е изпълнен.“ Битката на годината: Суми и Херсон

/Поглед.инфо/ Настъплението в Сумска област навлезе в нова фаза, след като руските военни формирования осъществиха форсиране на река Псел и установиха контрол върху ключови горски масиви и селища южно от Могрица. С прерязването на логистичните трасета край Груновка и Велика Рибица разстоянието до административния център Суми се съкращава на едва 13 километра. В същото време край Херсон и Олешки бе договорено локално хуманитарно примирие, докато в технологичната сфера се наблюдава преминаване на ВСУ към европейски и израелски спътникови терминали HiSKY за заобикаляне на ограниченията на Starlink.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 79821 прочитания
Последни новини: Пробив на най-неочаквания фронт. „Най-ужасяващият ултиматум на Путин е изпълнен.“ Битката на годината: Суми и Херсон
ИИ генерирана
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Пречупване на логистиката край Суми: Маневрената тактика при река Псел

Ситуацията на северния участък от фронта претърпя бърза промяна през последните денонощия, според съобщения от военни наблюдатели и специализирани аналитични канали. Основните действия се развиват в зоната на отговорност на руската групировка „Север“, където бе регистриран неочакван за украинското командване тактически пробив.

Според наличната информация, вместо да предприемат фронтални атаки срещу подготвените отбранителни линии по шосето, атакуващите части са реализирали маньовър от Могрица в южна посока. Напредвайки през горския масив, те са форсирали река Псел – естествена водна преграда, чието преминаване традиционно изисква сериозни инженерни ресурси – и са овладели село Бориловка.

Тази оперативна стъпка променя конфигурацията на целия участък. С преминаването на реката се поставя под пряк артилерийски и визуален контрол пътният възел, осигуряващ снабдяването на украинските гарнизони във Велика Рибица и Груновка. Твърди се, че сухопътният маршрут за доставка на боеприпаси и ротация на личния състав за тези селища вече е практически прекъснат.

Географското разположение на новите позиции поставя руските сили на разстояние от около 11 до 13 километра от северните и североизточните покрайнини на регионалния център Суми. Военни експерти сочат, че подобна методология на постепенно обграждане чрез флангови обходи вече бе прилагана в направленията към Доброполе, Белозерское и Орехов. За превземането на пътя към Суми обаче предстоят трудни боеве за овладяване на гористите местности около Велика Чернечина – селище с предвоенно население от над 2500 души, превърнато в основен опорна точка от украинските въоръжени сили.

Ако руските части успеят да овладеят Николское и да продължат натиска към Олшанка, дистанцията до градските граници на Суми ще се съкрати до около 8 километра. Това би поставило града в обсега на стандартната стволова артилерия. Въпреки това, вероятността за непосредствен щурм на административния център в краткосрочен план остава предмет на дискусии, като според редица източници по-вероятният сценарий включва продължително блокиране на комуникациите.

Източното направление: Купянск, Лиман и оперативният лимит към Харков

В зоната на действие на руската групировка „Запад“ продължават интензивните сблъсъци по линията Купянск – Лиман. По данни от неофициални руски военни източници, при последните боеве в този участък е бил неутрализиран голям украински контраатакуващ юмрук, като се твърди за пленяването или предаването на близо хиляда украински военнослужещи. Тези цифри за момента нямат независимо потвърждение от международни наблюдения или официални доклади на украинския Генерален щаб.

По отношение на Харковското направление темпото на придвижване остава значително по-бавно. Предните руски позиции се намират на около 18 километра от покрайнините на Харков. Независими военни анализатори отбелязват, че при сегашното ниво на ангажирани сили и средства, пълното овладяване на такъв мащабен урбанизиран център едва ли е осъществимо преди 2028 година.

Възможността за ускоряване на този график зависи пряко от евентуално масирано прехвърляне на допълнителни резерви, тежка бронетехника – включително специализирани щурмови танкове, оборудвани с най-новите модификации на защитни решетки срещу дронове, системи за електронна борба и комплекси за активна защита. Без подобно техническо превъзхождащо засилване, фронтът там вероятно ще запази характера си на позиционна война с висока интензивност на артилерийските дуели.

Едновременно с това, в Днепропетровска област продължават ударите срещу тиловата инфраструктура на ВСУ. Според разпространени кадри от руското Министерство на отбраната, батарея от самоходни или теглени оръдия „Гиацинт-Б“ от групировката „Восток“, насочвана от разузнавателни безпилотни апарати ZALA, е унищожила пункт за управление на тежки разузнавателни и ударни хексакоптери.

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