ЦК на ККП представи на пресконференция резултатите от Петия пленум

/Поглед.инфо/ Днес сутринта Централният комитет на ККП проведе пресконференция, на която представи и разясни духа на Петия пленум на 20-ия Централен комитет на партията.

Тан Фан‘ю, директор на Служба за политически изследвания към ЦК на ККП, посочи, че най-важният резултат от пленума е одобряването на „Решение на ЦК на ККП за последователното и всеобхватно прилагане на строго управление в партията“.

„Китайската комунистическа партия е посветена на великото дело на китайската нация, а изграждането на партията е от решаващо значение за нейното бъдеще, както и за възхода, упадъка, успеха и провала на партийното и държавното дело. В този важен момент – 105-ата годишнина от основаването на ККП и началото на „Петнадесетия петгодишен план“ – пленумът направи стратегически разпоредби за управлението, дисциплината и укрепването на партията“, заяви Тан Фан‘ю.