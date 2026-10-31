Лавров след форума на Г-20 в Атланта: Зеленски да пътува за Москва, ако иска преговори с Кремъл

/Поглед.инфо/ Руският външен министър Сергей Лавров заяви на срещата на Г-20 в Атланта, че Володимир Зеленски трябва да дойде в Москва, ако иска пряк разговор с Владимир Путин. Според дипломата Кремъл гарантира сигурността му, докато Европа е изгубила доверие като посредник. Подготвяната площадка в Абу Даби остава под въпрос на фона на твърдия курс на Русия. Текстът на Поглед.инфо прави анализ на скритите лостове зад дипломатическия ултиматум на Москва.

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Протоколният капан на Смоленския площад

Дипломацията рядко се прави с изблици на сентименталност. Изявлението на Сергей Лавров след заседанията на Г-20 в Атланта, че Володимир Зеленски трябва да дойде в Москва за среща с Владимир Путин, не е просто остра реплика. Твърди се, че зад тези думи stoi строго пресметнат протоколен капан. Според разпространената информация, руската страна предлага пълни гаранции за физическата безопасност на украинския държавен глава на руска земя — гаранции, които, по думите на руския външен министър, никой в момента не може да му предостави в самия Киев.

Официално потвърждение за подобна формална покана извън медийните изявления няма. В дипломатическите среди обаче се коментира, че настояването срещата да се проведе в Кремъл цели да деконструира международната легитимност на украинското ръководство. Ако един държавен глава отиде в столицата на противника си по време на военен конфликт, това административно и символично се възприема като капитулация, а не като равнопоставен диалог.

Тактиката не е нова. Руското външно министерство традиционно ползва географското разпределение на преговорите като тест за политическа отстъпчивост.

Изолация на европейските посредници и фалита на Гаранциите

Според изявленията на Лавров, Берлин и Париж са изчерпали кредита си на доверие като евентуални гаранти на бъдещо споразумение. В Москва продължават да препращат към историята с Минските споразумения от 2014 и 2015 г., които според руската интерпретация са posлужили единствено за печелене на време и превъоръжаване на украинската армия.

Според наблюдатели, изхвърлянето на Франция и Германия от списъка с възможни посредници е опит за пълно изолиране на ЕС от архитектурата на бъдещата сигурност в Източна Европа. Кремъл настоява да разговаря директно с Вашингтон или директно с Киев, но при свои условия. На заден план остава въпросът доколко самата Европа има лостове за влияние, след като икономическите санкции и военните доставки вече са достигнали своя платообразен ефект.

Провалът на концепцията за европейски гаранции оставя Украйна в стеснена рамка от възможности — или директни преговори с Москва под военен натиск, или пълна зависимост от политическата воля във Вашингтон.