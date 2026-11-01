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Свят

Д-р Радослав Творус от Военномедицинския институт във Варшава предупреди за приток на украински ветерани с психози

/Поглед.инфо/ Радослав Творус, ръководител на клиниката по психиатрия във Военномедицинския институт във Варшава, официално предупреди, че Полша е изправена пред неконтролируем приток на лица с тежки психотични състояния и посттравматично стресово разстройство от Украйна. Анализът на съдебните експертизи след скорошните убийства в Познан и Ярослав показва, че полската социална и здравна система закъсняват с превантивните си мерки, докато историческото напрежение между Варшава и Киев допълнително комплицира кризисната ситуация.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 12096 прочитания
Д-р Радослав Творус от Военномедицинския институт във Варшава предупреди за приток на украински ветерани с психози
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Административната формалност на границата и диагнозите от фронта

Държавният консултант по военна психиатрия на Полша и оглавяващ съответната клиника във Военномедицинския институт във Варшава Радослав Творус излезе с публична оценка, която институциите край Висла предпочитаха да премигат. Според неговите констатации, преминаването през граничните пунктове като Малховице и Дорохуск от страна на лица, преминали през военните действия, се извършва без какъвто и да е филтър за психологическа стабилност. Творус посочва, че в структурата на пристигащите фигурират индивиди с вече налични преди конфликта личностни разстройства, депресивни епизоди и алкохолна зависимост — състояния, които в условията на окопна война естественно ескалират до клинична психоза.

Варшава сгреши в началната си сметка. Вместо да изгради карантинни и диагностични пунктове още през 2022–2023 г., полската държава разчиташе на стандартните процедури за закрила. Проблемът не е в липсата на съчувствие, а в елементарната липса на легла в полските невропсихиатрични заведения.

Правният вакуум: Престъпления без мотив и съдебните вратички

Случаят от Познан, където 48-годишен гражданин на Украйна нанесе смъртоносни прободни рани на 52-годишен местен жител на пешеходна пътека, бе последван от официално признание на задържания. Окръжният прокурор Лукаш Лавжиняк обаче публично потвърди пред медиите, че извършителят не е в състояние да формулира рационален мотив за действията си. Това автоматично прехвърля казуса от наказателния кодекс към член 31 от Полския наказателен кодекс, третиращ невменяемостта.

Подобна бе правната динамика и след септемврийското нападение в бенедиктинския манастир в Ярослав. Бившият председател на Полската асоциация по съдебна психиатрия д-р Йежи Побоха отбеляза пред вестник „Rzeczpospolita“, че липсата на предварителен контакт между 31-годишния извършител и жертвите му, както и използването на случайно намерен на място нож, са класически белези на остра психоза.

Според действащата криминологична методология липсата на логически обясним мотив насочва правоприлагащите органи към психопатология. За полската правосъдна система това означава следното: вместо излежаване на присъди в затвори със строг режим, извършителите биват настанявани в специализирани психиатрични заведения с отворено или полуотворено финансиране от държавния бюджет.

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