Цената на газа в ЕС се увеличи с 269% от началото на годината на фона на 75% запълнени хранилища

/Поглед.инфо/ Според данни на финансовата платформа Trading Economics, природосъобразният ресурс газ в Европейския съюз се е превърнал в най-скъпата борсова суровина в световен мащаб от началото на годината, отбелязвайки скок от над 269%. Натрупването на системни дефицити, изоставането в инжектирането на подземните газови хранилища и военните ескалации в Близкия изток тласнаха цените на нидерландския хъб TTF над 102 евро за мегаватчас. Анализ на структурните причини и вероятните последици за европейската индустрия.

По публикации на Trading Economics и пазарни източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административната илюзия за енергийна независимост и реалността на TTF

Търговските монитори регистрираха показател, който администрацията в Брюксел се опитваше да избегне чрез регулаторни директиви. Според публикуваните от Trading Economics данни, природният газ в Европейския съюз е отбелязал увеличение от 269,11% от началото на настоящата година. Това превръща суровината в най-бързо поскъпващия актив на световните пазари.

Подобна динамика се забелязва и в отделните национални стопански системи. В Германия – считана доскоро за индустриално сърце на континента – скокът е 251%. Във Великобритания се отчита ръст от 249%, а втечненият газ (LNG) за Североизточна Азия се е покачил с близо 242%.

Скокът на борсата в Нидерландия и историческите паралели

На 30 октомври декемврийските фючърси на нидерландския хъб TTF достигноха ниво от 102,965 евро за мегаватчас (MWh). Това съответства на приблизително 1 211,19 долара за хиляда кубически метра. Спрямо предходните търговски сесии се отчита дневен ръст от 5,15%. Подобни ценови стойности не бяха фиксирани от края на 2022 година, когато Европа преживяваше първата вълна от преструктуриране на доставките си.

Причините за този натиск не са само спекулативни. Според пазарни наблюдатели, основният двигател е физическият недостиг на молекули в тръбопроводните и втечнените трасета. Продължаващите бойни действия в Близкия изток – регион, от който Европа очакваше да компенсира намалените източни обеми – доведоха до реални смущения в логистичните маршрути през Ормузкия проток и Суецкия канал.

Застрахователните премии за танкерите, пренасящи втечнен газ, са се увеличили неколкократно по данни на корабоплавателни агенции. В същото време инфраструктурата за регазификация в Западна Европа работи под критичен капацитет поради липса на достатъчно свободен свободен тонаж.

Хранилищата като оголен нерв на европейската енергетика

В края на септември коефициентът на заетост на подземните газови хранилища (ПГХ) в Европейския съюз спадна до 71,3%. По оценка на експерти това е най-ниското ниво за този период от годината за последните 15 години. Въпреки че към 21 октомври нивото бе леко повишено до 75%, то остава далеч под нормативните цели от 90%, които Брюксел заложи в регулациите от 2022 г.

Ситуацията е особено изострена в Германия. Според наличните данни най-голямото европейско стопанство е влязло в есенно-зимния период с едва 61,6% запълнени капацитети в своите ПГХ (като съоръженията в Реден и Rehden).

Подземните хранилища не са просто резервоар, а регулатор на налягането в преносната мрежа.

При пиково потребление през януари и февруари само текущият внос през тръбопроводи и LNG терминали не може да покрие физическото денонощно потребление.

Изпомпването от хранилищата с ниско налягане става технически по-бавно и изисква по-високи енергийни разходи за самите компресорни станции.

Германският химически гигант BASF вече ограничи част от производството на амоняк в завода си в Лудвигсхафен – стъпка, която беше предприета и по време на кризата през 2022 г. Тогава това доведе до верижно поскъпване на азотните торове за целия селскостопански сектор в Централна и Източна Европа.