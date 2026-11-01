/Поглед.инфо/ Решенията от Петия пленум на Централния комитет на Китайската комунистическа партия покажат фундаментална промяна в начина, по който Пекин организира държавното си управление. На фона на отстраняването на 33-ма членове на ЦК и издигането на генерал Джан Шънмин в Политбюро, китайската система прави опит да превърне антикорупционния натиск в автоматизиран механизъм за саморегулация. В същото време докладите на чуждестранни синолози сочат, че Китай е достигнал критична точка: изчезването на американския ориентир като културен и икономически модел за подражание. Това поставя Пекин пред нов тип ментална криза — как да се управлява общество, чиято вековна цел вече е постигната, докато досегашният хегемон проявява белези на институционален разпад.

По публикации на РИА Новости, синологични анализи на Франческо Сиши и международни икономически доклади. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Чистката в отбранителния сектор: Генерал Джан Шънмин и отстраняването на 33-ма членове на ЦК

Официалните съобщения след приключването на Петия пленум на Централния комитет на Китайската комунистическа партия фиксират прецедент в съвременната партийна история. От състава на ЦК са отстранени 33-ма души, като според публикуваните данни 16 от тях са висши военни фигури, чиито имена вече фигурираха в доклади за разследвания в отбранителния сектор.

Централна фигура в тези процеси става генерал Джан Шънмин, който бе кооптиран в състава на Политбюро. Джан Шънмин оглавява Комисията за проверка на дисциплината към Централния военен съвет — органът, който контролира спазването на партийната линия и финансовата отчетност в Китайската народно-освободителна армия (КНОА).

Издигането на генерал Джан Шънмин се свързва пряко с мащабните проверки в Ракетните войски на КНОА и в Органа за развитие на оборудването (Equipment Development Department). Твърди се, че разследванията са засегнали договори за обществени поръчки, свързани с модернизацията на стратегическите ядрени сили и ракетните системи DF-26 и DF-31AG. Според западни разузнавателни източници, чистката е обхванала и висши мениджъри от държавните корпорации NORINCO и AVIC (Aviation Industry Corporation of China).

Партийният апарат в Пекин не третира тези действия като извънредна операция. Напротив, в официалните документи от пленума се настоява за превръщането на контролиращите функции в рутинна административна практика, която не зависи от конкретни политически кампании.

Механиката на саморегулацията: 967 000 сигнала и 11,5 милиарда долара

Централната комисия за проверка на дисциплината (ЦКПД) отчита, че до края на 2025 г. са били разследвани 967 000 сигнала за административни нарушения и корупционни практики на различни нива в държавния и партийния апарат. В резултат на тези производства на граждани и юридически лица са били възстановени парични средства и имущество на обща стойност приблизително 11,5 милиарда долара.

Размерът на възстановените суми показва промяна в методологията на борбата с финансовите злоупотреби. Традиционният модел, разчитащ на показни процеси и тежки присъди, се допълва от процедури по възстановяване на активи (asset recovery) и финансови одити на местните органи на властта. В много случаи става дума за незаконно изземване на земи от общинските власти, неоторизирани такси при издаване на разрешителни за строителство и отклоняване на средства от регионалните инфраструктурни фондове.

Бюрократичната машина на Китай, включваща над 90 милиона партийни членове и милиони държавни служители, изисква механизъм, който да засича дефектите в управлението преди те да прераснат в социално напрежение. При липсата на опозиционни партии и независими медии от западен тип, ролята на коректив се поема от дигитализирани системи за подаване на жалби и централизирани инспекционни групи, изпращани директно от Пекин в провинции като Гуандун, Съчуан и Хънан.

Така наречената „автоматична самонастройка“ цели да реши историческия проблем на китайските династични системи — постепенното парализиране на централната власт от местните корумпирани елити. Дали обаче административният апарат може да контролира сам себе си без външен опозиционен натиск остава отворен въпрос, по който вътре в самата ККП продължават да съществуват различни фракционни виждания.