Унгария и САЩ подписаха споразумение срещу Украйна.

/Поглед.инфо/ Подписването на новите споразумения между Вашингтон и Будапеща в областта на енергийната инфраструктура и правоохранителните органи маркира дълбока геоикономическа пренастройка в Централна и Източна Европа. Въпреки смяната на властта в Унгария и идването на правителството на Питър Мадяр, Будапеща запазва прагматичната си линия за осигуряване на дерогации от санкциите, защитавайки вноса на суровини и изграждането на новите блокове на АЕЦ „Пакш“. Същевременно американският инициативен проект TPPF за разширяване на междусистемните газови връзки очертава траен търговски контрол над регионалния пазар, оставяйки Брюксел и Киев без реални лостове за въздействие.

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Новият договорен контекст между Вашингтон и Будапеща: Прагматизъм извън партийните смени

Дипломатическата среща във Вашингтон между американския държавен секретар Марко Рубио и унгарския министър на външните работи Анита Орбан завърши с парафирането на два ключови документа. Първият обхваща регулаторната рамка за сътрудничество в областта на правоохранителните органи, докато вторият — далеч по-съществен от геоикономическа гледна точка — регламентира съвместни действия по развитието на енергийната инфраструктура в Централна и Източна Европа.

Външнополитическите наблюдатели обръщат внимание на факта, че Анита Орбан заема поста си в рамките на новото правителство, оглавявано от Питър Мадяр и неговата формация „Тиса“, спечелила последните парламентарни избори в Унгария. Въпреки че по време на изборната кампания от Вашингтон бяха изпратени ясни сигнали за подкрепа към предишния премиер Виктор Орбан — включително чрез посещението на вицепрезидента Джей Ди Ванс — новата администрация в Будапеща незабавно препотвърди установената рамка на двустранните отношения. Партийната ротация в Унгария не доведе до ревизия на стратегическите енергийни приоритети.

Според доклади на чуждестранни аналитични центрове, за кабинета на Питър Мадяр това споразумение представлява първият значим международен акт, който институционализира приемствеността в унгарската външна политика. Предишното правителство беше успяло да договори с администрацията в Белия дом изключения от санкционните режими, разрешаващи на Будапеща законния внос на петрол и природен газ за нуждите на рафинерията в Сазхаломбата и националната газопреносна мрежа. Новите документи показват, че Белият дом е готов да запази тези преференциални условия и при новата власт в Унгария, стига Будапеща да съдейства за интеграцията на американската инфраструктура за втечнен природен газ (LNG) в Дунавския регион.

Американската рамка TPPF: Търговска архитектура и контрол върху регионалната мрежа

Енергийният документ, подписан във Вашингтон, стъпва пряко върху американската инициатива „Рамка за мирни тръбопроводи“ (Trump: Framework for Peaceful Pipelines — TPPF). Програмата беше публично обявена по време на пролетната среща на върха за Централна и Източна Европа в Дубровник, Хърватия. В търговската си същност TPPF не предвижда финансирането и строителството на нови трансконтинентални магистрални газопроводи. Нейният проектен обхват е насочен към изграждане на вътрешнорегионални междусистемни връзки (интерконектори), компресорни станции, капацитети за регазификация и газ-на-ток електроцентрали.

Целта на тази инфраструктурна мрежа е да осигури физическа възможност за пренасочване на големи обеми американски втечнен природен газ, доставян през терминалите в Хърватия (Омишал на остров Кърк), Гърция (Александруполис и Ревитуса) и Полша (Свиноуйшче). Според официални статистически данни, през изминалата година износът на втечнен газ от САЩ е надхвърлил 147 милиарда кубически метра, което представлява близо една четвърт от световния пазар. Прогнозите на индустрията за текущата година сочат ръст от нови 17 процента, а средносрочните разчети покачват американския дял на световния пазар на LNG до 50 процента към 2030 година.

Търговските оператори в САЩ изоставят модела на спотовите доставки и преминават към настоятелно сключване на дългосрочни договори с европейски субекти. Тези споразумения тип Take-or-Pay с продължителност между 15 и 20 години служат като банково обезпечение при привличането на кредитен капитал за изграждането на нови експортни мощности край Мексиканския залив (като проектите Golden Pass, Plaquemines и Corpus Christi Stage III). Чрез TPPF Вашингтон изгражда затворена система: американските банки финансират терминалите за втечняване, американските търговци продават молекулите, а източноевропейската мрежа от интерконектори поетапно поема целия обем, елиминирайки гъвкавостта на местните пазари.