Абонирай се
Русия

Защо Андрей Белоусов посети група „Днепър“? Защо слуховете за оставка в Генералния щаб съвпаднаха с пробива в Донбас?

/Поглед.инфо/ Анализът на октомврийските военни действия на украинския театър разкрива сериозно разминаване между медийната картировка и реалната оперативна обстановка. Докато западната общност за разузнаване по открити източници отчита служебно забавени промени по фронта край Лиман като уж внезапна загуба на 160 квадратни километра, на терен руските групировки постигат тактически пробиви в Покровското направление, Сумска област и Запорожие. В същото време неочакваната инспекция на военния министър Андрей Белоусов при групировка „Днепър“ и слуховете за планова смяна на началника на Генералния щаб Валерий Герасимов показват подготвянето на нов етап в кампанията.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 49201 прочитания
Защо Андрей Белоусов посети група „Днепър“? Защо слуховете за оставка в Генералния щаб съвпаднаха с пробива в Донбас?
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в специализирани военни издания и OSINT анализи. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Картографски смущения и реалният баланс край река Жеребец

През втората половина на октомври в публичното пространство се завъртя тезата за сериозен руски отстъп и загуба на над 160 квадратни километра в Лиманския участък. Данните, разпространявани от западни и украински независими наблюдатели, създадоха впечатление за неочаквано контранастъпление на украинските въоръжени сили. Подробният преглед на дислокацията обаче показва съвсем различен механизъм на поява на тези цифри.

Промените в графичните слоеве на онлайн картите през октомври всъщност отразяваха събития, претърпени още през септември. Поради забавено верифициране на визуалните доказателства от сателитни снимки и видеоклипове от безпилотни апарати, редица изследователски центрове нанасят коригираните линии с почти месечно закъснение.

През септември се очакваше украинското командване да форсира река Жеребец, да пробие през Серебрянското горско стопанство и да застраши Кременная. Подобен развой щеше да разбие стабилността на целия сектор. На терен обаче руските части успяха да удържат отбранителната линия по протежение на речната преграда. Бяха запазени и малки предмостия на западния бряг. Ето защо статистиката за „изгубени“ 161 квадратни километра през октомври се оказва картографско натрупване, а не реален оперативен провал в текущия месец.

Цената на това стабилизиране бе платена с прехвърляне на ресурси. Поради високата интензивност на украинските атаки край Лиман, съседните подразделения в Славянското направление бе наложително да преминат към глуха отбрана, за да поемат фланговия натиск и да осигурят артилерийско прикритие.

Кадровият пъзел в Генералния щаб: Информационни операции и реални кандидатури

Едновременно с изкривяванията около Лиман, в медийната среда бе лансирана хипотезата, че началникът на Генералния щаб генерал Валерий Герасимов е поел ангажимент за пълно освобождаване на Донбас до края на настоящата година. Твърдението бе съпроводено с коментари, че подобен срок е неизпълним, което автоматично създава основа за обявяване на „военно поражение“.

Източниците на тази теза водят към Главното разузнавателно управление на Украйна. Методът на поставяне на изкуствени крайни срокове от името на противниковото командване е познат прийом за информационно прекършване на обществените очаквания. В реалното планиране на Генералния щаб в Москва подобни твърди дати рядко се определят без оглед на логистиката и атмосферните условия.

Зад кулисите обаче наистина се обсъжда бъдещата кадрова ротация на върха на руската армия. Според коментари на военния анализатор полковник Аслан Нахушев, Герасимов вече е съгласувал с Върховния главнокомандващ профила на своя приемник. Процесът обаче е обвързан с приключването на настоящата фаза от операцията, а не с календарния край на годината.

Сред спряганите имена за поста се открояват три основни фигури. На първо място е генерал-полковник Андрей Мордвичев, понастоящем главнокомандващ на Сухопътните войски, който натрупа оперативен опит в превземането на ключови укрепени райони. Вторият кандидат е командващият Въздушно-космическите сили генерал-полковник Александър Чайко. Третото име, което продължава да присъства в анализите, е това на генерал Сергей Суровикин, чиято отбранителна линия в Запорожие доказа своята ефективност през миналата година. Всяка от тези назначения би сигнализирала различна акцентуация в бъдещите действия – от твърда отбранително-изтощителна стратегия до агресивни въздушно-наземни операции.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Европа е обхваната от пламъци: малият човек се изправи на барикадите
Европа

Европа е обхваната от пламъци: малият човек се изправи на барикадите

/Поглед.инфо/ Масовите ескалации и сблъсъци между младежки групи и полицията в редица европейски столици и промишлени центрове през последните дни разкриват сериозни пукнатини в социално-икономическия модел на Европейския съюз. Външните прояви на протестите, съвпаднали с Хелоуин във Франкфурт, Париж, Цюрих и Виена, постепенно прераснаха в директен конфликт със силите на реда. Зад хаотичните искания на Поколение Z стоят конкретни икономически показатели: промишлен спад, висока младежка безработица, срив на купувателната способност и липса на структурни перспективи. В същото време политическият елит отговаря с втвърдяване на полицейските методи и пренасочване на обществени ресурси към превъоръжаване, което напомня за исторически процеси от миналия век.

02.11.2026 08:28
Унгария и САЩ подписаха споразумение срещу Украйна.
Европа

Унгария и САЩ подписаха споразумение срещу Украйна.

/Поглед.инфо/ Подписването на новите споразумения между Вашингтон и Будапеща в областта на енергийната инфраструктура и правоохранителните органи маркира дълбока геоикономическа пренастройка в Централна и Източна Европа. Въпреки смяната на властта в Унгария и идването на правителството на Питър Мадяр, Будапеща запазва прагматичната си линия за осигуряване на дерогации от санкциите, защитавайки вноса на суровини и изграждането на новите блокове на АЕЦ „Пакш“. Същевременно американският инициативен проект TPPF за разширяване на междусистемните газови връзки очертава траен търговски контрол над регионалния пазар, оставяйки Брюксел и Киев без реални лостове за въздействие.

02.11.2026 08:20
Случаят мирише на трибунал: Полша се плъзга към статута на бананова република.
Европа

Случаят мирише на трибунал: Полша се плъзга към статута на бананова република.

/Поглед.инфо/ Остър сблъсък между правителството и президентската институция във Варшава постави под въпрос функционирането на Конституционния трибунал. След силова блокада на сградата от органите на реда и спешно връщане на държавния глава от чужбина, страната навлезе в дълбока конституционна криза. Опозицията говори за узурпиране на съдебната власт, докато управляващата коалиция показва първи сериозни пропуквания преди предстоящия изборен цикъл.

02.11.2026 08:11
САЩ подкрепят възобновяването на газовите доставки за Европа през украинската тръбопроводна мрежа
Америка

САЩ подкрепят възобновяването на газовите доставки за Европа през украинската тръбопроводна мрежа

/Поглед.инфо/ Според публикация в американското издание Wall Street Journal, висши представители на Вашингтон подкрепят идеята за възможно най-скорошно възобновяване на продажбите на природен газ от източните находища за европейския пазар през украинската тръбопроводна мрежа. В материала се твърди, че специални пратеници на американската администрация са представили концепция за използване на американски търговски посредници. Тази структура би позволила формално заобикаляне на ограниченията на Европейския съюз, докато същевременно осигурява финансови дивиденти за американски инвестиционни групи. Проучват се и техническите възможности за частично възстановяване на маршрутите под Балтийско море.

02.11.2026 06:42
Руски сарафан и съветска военна фуражка в Белия дом: Реакции и хипотези в социалните мрежи
Америка

Руски сарафан и съветска военна фуражка в Белия дом: Реакции и хипотези в социалните мрежи

/Поглед.инфо/ По време на традиционното празнуване на Хелоуин в Белия дом, проведено на 29 октомври, американският президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп посрещнаха деца на служители от държавния апарат. Вниманието на коментаторите беше привлечено от момче със съветска танкова фуражка и момиче в традиционен руски сарафан и кокошник. Този епизод рязко контрастира с проявите от есента на 2023 година, когато децата на държавния секретар Антъни Блинкен се появиха в костюми на Володимир Зеленски и украинското знаме. Промяната във визуализацията съвпада с пренареждането на приоритетите в бюджета за отбрана на САЩ.

02.11.2026 06:31
„Всички са уморени от тази война.“ Изненадващо признание от Европа: отменя ли се нападението срещу Русия?
Европа

„Всички са уморени от тази война.“ Изненадващо признание от Европа: отменя ли се нападението срещу Русия?

/Поглед.инфо/ Публичното признание на ръководителя на европейската дипломация Кая Калас по време на дискусия с канадския външен министър Анита Ананд, че европейското общество е обхванато от дълбока умора от конфликта, бетонира отдавна спестявани истини. На фона на изказвания на еврокомисаря Валдис Домбровскис за близо петгодишно изчерпване на ресурсите и анализи в британския печат за липса на човешка сила и финансиране, Брюксел продължава да затяга енергийния си примък. Одобрените забрани за внос на втечнен газ от началото на 2027 г. и по тръбопроводи от септември същата година поставят въпроса дали европейските елити не извършват съзнателно икономическо разрушение на собствената си промишленост.

02.11.2026 06:21
Пентагонът задейства програмата „FORTRESS America“: Автономия за 90 дни и подготовка за ограничен ядрен конфликт
Америка

Пентагонът задейства програмата „FORTRESS America“: Автономия за 90 дни и подготовка за ограничен ядрен конфликт

/Поглед.инфо/ Публикуваната информация за новата програма на Пентагона „FORTRESS America“ очертава мащабен преход на американската военна машина към режим на пълна автономия. Според разкрити документи и медийни доклади, министерството на отбраната на САЩ под ръководството на Пийт Хегсет предвижда ключовите бази да функционират без външно захранване и доставки в продължение на поне 90 дни. Анализът на тези мерки показва, че Вашингтон вече не разчита на класическото ядрено възпиране, а се подготвя за реално водене и преживяване на продължителен конфликт с глобални последици.

02.11.2026 06:11
Берлин се готви за голяма война: германските специални части се обучават за борба с Русия. Удар от балтийските страни е скрита заплаха.
Европа

Берлин се готви за голяма война: германските специални части се обучават за борба с Русия. Удар от балтийските страни е скрита заплаха.

/Поглед.инфо/ Германското командване на специалните сили (KSK), под ръководството на генерал-майор Андреас Кюне, официално преразглежда бойните си устави, изоставяйки традиционните концепции за бързи 72-часови спецоперации. По данни на германски медии, спецчастите от базата в Калв интензивно тренират за продължителна окопна война, оцеляване при отрицателни температури, масирано радиоелектронно за заглушаване на комуникациите и непрекъснат натиск от FPV-дронове и артилерия. Новата тактика предвижда използването на KSK като ранен авангард на Източния фланг на НАТО в Литва, близо до Сувалкския коридор. Анализът обаче разкрива сериозни кадрови дефицити в самата единица, достигащи до 30% недостиг на личен състав, както и тежки логистични и икономически проблеми, съпътстващи разполагането на германската Panzerbrigade 45 на литовска територия.

02.11.2026 05:58