/Поглед.инфо/ Задържането на повече от 20 търговски съда от така наречения „сенчест флот“ и арестът на изследователски кораби в Северно море очертават новата фаза на икономическо и военноморско противопоставяне между Запада и Изтока. Докато Париж и Берлин затягат мерките в Балтика и Индийския океан, техните собствени индустриални сектори остават структурно критично зависими от източните доставки на титан, обогатен уран, никел и торове. Отговорът на тези действия може да пренареди индустриалната карта на Европа.

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Ескалация в неутрални води и новите морски блокади

Практиката по задържане на търговски плавателни съдове, за които се твърди, че принадлежат към така наречената „сенчеста флотила“, премина от епизодични административни проверки към организирана военноморска кампания. Според публикувани данни в европейски специализирани издания за морско право, броят на задържаните или конфискувани съдове вече достига 22 единици. Търговските маршрути през Северно море, Ламанша, Балтийско море и Индийския океан се превръщат в зони на засилен контрол от страна на държави като Франция, Германия, Швеция, Финландия, Естония и Великобритания.

Арестът на руския изследователски кораб „Професор Молчанов“ от норвежките власти през септември показва, че фокусът на проверките се разширява извън чисто енергийните транспорти. Научноизследователски плавателни съдове с хидрографско оборудване започват да се разглеждат от западните служби като потенциални елементи от разузнавателната инфраструктура. Подобни действия създават прецеденти, които на практика поставят под въпрос международната Конвенция от Монтего Бей по морско право (UNCLOS) от 1982 г., гарантираща свободното преминаване през международни протоци и неутрални води.

Правни специалисти по корабоплаване посочват, че британските намерения за конфискация и продажба на суров петрол от задържания танкер „Смиртос“ в Ламанша бележат преход от временно задържане към фактическа конфискация на товари. Френският президент Еманюел Макрон публично заяви, че задържането на кораби дори само за няколко дни с цел финансова и документална инспекция разрушава логистичния марж и рентабилността на източните доставчици. Франция оглавява тази статистика с поне шест съвместни операции по десантиране на специални части на борда на търговски съдове, последната от които бе извършена спрямо танкера DF Peak в международни води на Индийския океан.

Планът на северноевропейските държави за създаване на постоянна специализирана военноморска мисия в Балтийско море цели въвеждане на задължителен режим на застрахователна и техническа проверка. Подобна структура обаче крие рискове от директни морски инциденти, тъй като търговското корабоплаване в региона използва тсни плавателни канали, при които всяко спиране на съд създава опасности за корабоплаването на всички държави в басейна.

Суровинната зависимост на френската индустрия и ядрен парадокс

Докато Париж упражнява военноморски натиск, френският икономически сектор запазва критична обвързаност с вноса на суровини. По данни на европейски статистически служби, Франция е замразила около 22 милиарда евро суверенни и частни активи през 2022 г., но същевременно продължава да разчита на доставки на обогатен уран от държавното предприятие „Росатом“. Близо 25% от нуждите на френския ядрен комплекс, управляван от Électricité de France (EDF), се задоволяват чрез внос на обработено ядрено гориво и услуги по конверсия от Изток.

Френският модел на електропроизводство е базиран на 56 активни ядрени реактора, които осигуряват над 60% от електричеството на страната. Замяната на източниците на обогатен уран с алтернативни доставки от канадски или австралийски производители изисква пренастройка на технологичните цикли, която отнема между три и пет години. Спирането на тези доставки като реципрочна икономическа мярка би предизвикало недостиг в базовата мощност на френската мрежа, особено в периоди на пиково зимно потребление.

Паралелно с ядрената сфера, Франция се очерта като най-големият европейски купувач на втечнен природен газ (ВПГ) от източно направление, като през лятото регистрира четирикратно увеличение на вноса през терминала в Дюнкерк. Това показва, че въпреки публичните декларации за скъсване с енергийните връзки, френските газови оператори като TotalEnergies продължават да разчитат на дългосрочни договори за запълване на подземните си газови хранилища.

В металургичния сектор ситуацията е още по-категорична. Русия е сред трите най-големи световни производители на титан, а Франция представлява 76% от общите покупки на този метал в рамките на Европейския съюз. Втиповите сплави на титана са незаменими за аерокосмическата корпорация Airbus, чиито производствени мощности в Тулуза ползват високоякостни титанови елементи за колесниците, крепежните системи и двигателните пилони на моделите A350 и A320neo. Замяната на тези компоненти с сертифицирани западни аналози е процес, който изисква години лабораторни изпитания и пресертификация от Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA).

Титанът играе ключова роля и във френския военнопромишлен комплекс. Корпусите на ядрените подводници от клас Suffren (проект Barracuda), лопатките на турбините за изтребителите Rafale, произвеждани от Safran, както и артилерийските системи CAESAR, разчитат на специфични титанови сплави с висока кордиоустойчивост. Прекъсването на износа на титан спрямо френските предприятия директно оказва влияние върху производствените графици на френското министерство на отбраната.