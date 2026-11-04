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Европа

Русия би могла да нанесе двоен удар срещу Финландия. Дори няма да са необходими оръжия.

/Поглед.инфо/ Финландия и Балтийските държави са изправени пред тежка икономическа равносметка, след като Москва задейства асиметрични лостове в сферата на транспорта и суровините. Без да се използват военни средства, чрез поетапно увеличение на железопътните тарифи и пренасочване на товарните потоци към руските балтийски пристанища като Уст-Луга, финландският транспортен сектор и аграрното стопанство търпят огромни загуби. Вносът на торове е спаднал от 250 000 тона месечно до символичните 10 000 тона, поставяйки хиляди ферми пред закриване, докато договорът за Сайменския канал и никеловите доставки за завода в Харйавалта остават под сериозен въпросителен знак.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 66179 прочитания
Русия би могла да нанесе двоен удар срещу Финландия. Дори няма да са необходими оръжия.
ИИ генерирана
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Железопътният натиск и крахът на товарните потоци

Северноевропейският икономически модел на Финландия с десетилетия разчиташе на една специфична техническа подробност — еднаквия железопътен стандарт. Финландската мрежа използва междурелсово разстояние от 1524 милиметра, което практически съвпада с руския стандарт от 1520 милиметра. Това позволяваше директно преминаване на товарни композиции през граничните пунктове Ваиникала, Ниирала и Иматра без нужда от подмяна на колооси или претоварване на вагони.

Този логистичен механизъм обаче беше преобърнат през лятото на 2026 година, когато руската страна въведе радикално увеличение на превозните тарифи за товари, насочени към финландското направление. Според оценки на браншови оператори, общият обем на железопътните превози между двете страни е спаднал над пет пъти в рамките на броени месеци.

Държавният финландски железопътен превозвач VR Group се оказа с неизползваем състав от специализирани цистерни и товарни вагони. Финансовият натиск падна директно върху пристанищните терминали на южния бряг.

Пристанищата Котка и Мусало, които исторически функционираха като ключови точки за обработка на суровини от Изток, регистрираха драматичен срив. През 2025 година торовете формираха близо 23 процента от целия товар за тези морски терминали. Днес тези площадки стоят практически празни, а пристанищните оператори обявиха съкращения на персонала.

Аграрният шок: Фермите пред системна фалитна вълна

Спадът на товарните превози засегна пряко най-уязвимия сектор във финландската вътрешна икономика — селското стопанство. По публикувани данни от браншови организации, през първата половина на годината във Финландия са влизали средно по около 250 000 тона руски азотни и съставни торове месечно. До юли същият този превозен поток бе свит до едва 10 000 тона на месечна база.

Проблемът не е просто в липсата на физически доставки, а в невъзможността за бърза замяна на достъпни цени. Всички алтернативни доставки от Западна Европа или Северна Африка пристигат с допълнителни транспортни разходи по море, а преработвателните заводи в самата Финландия, като този в Сиилинйарви, са силно зависими от цените на природен газ и допълнителни суровинни компоненти.

По данни на аграрни експерти, във Финландия всяка година прекратяват дейност около хиляда селскостопански производители поради нарастващи разходи за горива и електроенергия. Резкото поскъпване на торовете и липсата на евтин внос поставят под въпрос оцеляването на още хиляди средни и малки ферми в централните и северните региони на страната.

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