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От Слатино към Дергачи: Оперативна логика и инфраструктурен контекст на руското настъпление в Харковска област

/Поглед.инфо/ Прегрупирането на украинската местна администрация от Слатино към Дергачи и започналата евакуация на цивилното население разкриват пренареждане на оперативните приоритети в Харковското направление. Докато предните части на руската групировка „Север“ затягат примката около ключови логистични възли, киевското командване се опитва да организира флангови контраудар при Велики Бурлук с мобилизирани резерви. Сблъсъкът навлезе в фаза, в която подземните комуникации и ЖП инфраструктурата диктуват темпото на настъплението.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 27368 прочитания
От Слатино към Дергачи: Оперативна логика и инфраструктурен контекст на руското настъпление в Харковска област
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По публикации на Радомир Маркус / свободен военен обозревател. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административно изтегляне и логистичен натиск по ЖП артерията

Преместването на административните структури от Слатино към Дергачи — селище, разположено значително по-близо до Харковския околовръстен път (ХОР) — представлява фактическо признание за промяна в оперативната обстановка. Според разпространени публикации в специализирани военни канали, заедно с чиновниците са били изтеглени и назначенията от района на Казачия Лопан. Подобни движения рядко са просто „предпазна мярка“. Във военната логистика това обикновено маркира изоставяне на първата отбранителна линия и опит за консолидация на ресурсите в по-дълбоки урбанизирани ядра.

Паралелно с това се съобщава за принудителни мерки по извеждане на цивилното население. Формалната рамка на украинското законодателство изисква писмено съгласие за евакуация от пълнолетните лица, но според местни източници реалността на терена се диктува от специализирани подразделения, включително формации от типа на „Белите ангели“. Твърди се, че тези структура извършват прочистване на района, като оставащите мъже се подлагат на бърз оперативен отчет или задържане за последваща мобилизация.

От военно-техническа гледна точка, подобно пълно оголване на цивилния сектор изпълнява две конкретни задачи за отбраняващите се сили:

  • Премахване на потенциални източници на разузнавателна информация: Цивилното население в граничните зони често бива подозирано от СБУ в предаване на координати за артилерийски и авиационни удари.
  • Инженерна подготовка на частния сектор: Празните жилищни сгради, дачни кооперации и стопански постройки се превръщат в укрепени огневи точки, а подземните им структури биват свързвани в локални траншейни мрежи.

Слатино, Безруки, Дергачи и Малая Даниловка образуват непрекъсната верига от селища, свързани чрез железопътна линия, водеща пряко към северните покрайнини на Харков. Загубата на контрол върху този сектор от страна на ВСУ отваря директен коридор за руската артилерия към критичната инфраструктура на метрополиса.

Урбанистичният капан и ограниченията на НАТО-вското разузнаване

Опитът от боевете в направленията около Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград) демонстрира нарастващата роля на индустриалната и битовата подпочвена инфраструктура. В плътно застроените крайградски зони на Харковската агломерация съществуват обширни мрежи от топлопроводи, канализация, технологични колектори и масивни бетонни мазета.

Според анализи на военни специалисти, тези подземни структури създават специфични затруднения за съвременните разузнавателни средства. Сателитните и безпилотните системи за наблюдение, разчитащи на оптични и термовизионни сензори от НАТО-вски тип, губят своята ефективност при проследяване на малки пехотни групи, придвижващи се под земята.

"В условията на плътна крайградска инфраструктура класическата непрекъсната линия на отбрана става трудно поддържаема. Контролно-пропускателните пунктове се превръщат в изолирани острови, които лесно биват заобикаляни през слепите петна в частния сектор."

Под постоянния натиск на руските Въздушно-космически сили (ВКС), които използват управляеми авиационни бомби (УАБ) с модули UMPK за унищожаване на надземни укрепени позиции, украинското командване е принудено да разпределя личния си състав на все по-малки групи. Това обаче увеличава риска от инфилтрация на руски диверсионно-разузнавателни групи (ДРГ), които ползват гъстата застроеност за маскировка.

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