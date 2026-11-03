Иновативна зона „Шоуган“ в „Из Китай с Павел“
/Поглед.инфо/ В новия епизод на „Из Китай с Павел“ ще се запознаем с иновативната зона „Шоуган“, която не само е символ на китайската стоманодобивна промишленост, но и успешен пример за градско обновяване в страната. Днес паркът съчетава индустриална култура, духа на Зимните олимпийски игри и културата на иновациите, превръщайки се в нова, динамична културна забележителност на китайската столица. „Шоуган“ е меката на изложенията в Китай. Тук се организират множество експота, които да промотират стоки.
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