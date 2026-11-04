Проф. Ивайло Груев: Тръмп може да отвори ядрената Пандора! Светът пред катастрофа?

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Ще посегне ли Доналд Тръмп към Иран, ако политическата почва под краката му започне да се разпада? Във втората част от разговора ми с проф. Ивайло Груев обсъждаме тревожната му прогноза за нова военна ескалация, опасността от отваряне на ядрената Пандора и финансовото изтощение на американската империя. Защо Китай печели икономическата надпревара? Кой влияе върху решенията във Вашингтон? И как Канада, някогашният символ на благоденствието, се оказа разтърсена от социални, демографски и политически противоречия? Разговор за свят, в който старите гаранции изчезват.