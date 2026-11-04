Абонирай се
Свят

Анкара ухажва Сеул за АЕЦ "Синоп": Ердоган извива ръцете на "Росатом" през южнокорейския реактор APR1000

/Поглед.инфо/ Анкара стартира сложна геополитическа маневра, разширявайки сондажите си с южнокорейския гигант KEPCO за строителството на втора атомна електроцентрала в Синоп. Докато руската държавна корпорация "Росатом" финализира работите по първия реактор ВВЕР-1200 в АЕЦ "Аккую", Ердоган използва южнокорейската алтернатива, за да извива ръце за по-ниски цени и кредити. Въпросът е дали Сеул има финансовия ресурс да подбие руския модел BOO (Build-Own-Operate) на фона на проблемите си в Чехия.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 20945 прочитания
Анкара ухажва Сеул за АЕЦ "Синоп": Ердоган извива ръцете на "Росатом" през южнокорейския реактор APR1000
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на Ройтерс, анализи на FINAM, оценки на Руския икономически университет "Плеханов" и данни на турското Министерство на енергетиката. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Черноморският сондаж на Анкара: Маневра за сваляне на цената

Анкара официално навлезе в технически и икономически преговори с южнокорейската държавна корпорация Korea Electric Power Corp (KEPCO) за изграждането на втората турска атомна централа на брега на Черно море край Синоп. Новината, разпространена от Ройтерс и съвпадаща с тридневното държавно посещение на Реджеп Таип Ердоган в Сеул, моментално бе разчетена от пазарните наблюдатели като класически опит за натиск върху руския монополист "Росатом".

Турция планира изграждането на още две АЕЦ — едната в Синоп, а другата в европейската част на страната, Тракия. Всяка от тях трябва да разполага с по четири енергоблока. Корейците влизат в играта с техния реактор APR1000, опитвайки се да пробият на пазар, който до момента се владее изцяло от руската технология ВВЕР-1200 в АЕЦ "Аккую".

Ердоган не прави нищо случайно. В търговската си практика Анкара винаги въвежда втори и трети играч на масата за преговори, за да изстиска максимални финансови отстъпки, гаранции за изкупуване на електроенергията и трансфер на технологии. Според оценки на FINAM, провеждането на предварително проучване за осъществимост от страна на KEPCO все още не означава подписване на договор, а представлява инструмент за създаване на конкурентно напрежение.

Финансовият капан: Защо моделът "Build-Own-Operate" остава без алтернатива

Големият препъникамък пред южнокорейската оферта не е инженерната част, а финансирането. При строителството на АЕЦ "Аккую" в провинция Мерсин (четири блока ВВЕР-1200 с обща мощност 4800 MW), "Росатом" приложи уникалния за световната практика модел BOO (Build-Own-Operate). При тази схема руската държавна корпорация сама осигури пълното финансиране, притежава централата и я експлоатира, като пое целия инвестиционен риск.

По подобен начин Москва кредитира проекти в чужбина чрез държавни експортни заеми — 20 милиарда долара за АЕЦ "Ел Дабаа" в Египет и 12,65 милиарда долара за АЕЦ "Рупур" в Бангладеш.

Южна Корея просто няма такъв държавен ресурс. При изграждането на АЕЦ "Барака" в Обединените арабски емирства KEPCO сподели финансовите рискове с домакините и разчиташе на търговски синдикирани заеми. В резултат на това крайната цена на проекта се разду от първоначалните 20 милиарда долара на над 32 милиарда.

Още по-показателен е трусът, който преживява южнокорейската ядрена индустрия в Европа през 2026 г. Дъщерната компания KHNP, която спечели търга за изграждане на два блока с реактори APR1000 в чешката АЕЦ "Дуковани" на стойност 17,5 милиарда долара, изпадна в сериозна криза. Поради остри спорове относно прогнозираното оскъпяване на строителството с водещия си изпълнител Daewoo E&C, южнокорейската страна беше принудена да прекрати договора и да насрочи нов търг чак за юли 2027 г. Това забавяне от години и ценовият натиск в Чехия показват, че Сеул трупа закъснения и трудно удържа финансовите си рамки в чужбина.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Бюджет 2027 в Париж пропадна: Макрон търси в Москва пари за 119% държавен дълг
Свят

Бюджет 2027 в Париж пропадна: Макрон търси в Москва пари за 119% държавен дълг

/Поглед.инфо/ Френското Народно събрание блокира приходната част на бюджета за 2027 година, оставяйки правителството в Париж пред реален рискове от финансов дефолт. При държавен дълг, надхвърлящ 119% от БВП, и бюджетен дефицит от 6%, политическата криза във Франция вече преражда историческите рефлекси на Елисейския дворец: опит за износ на вътрешноикономическия колапс чрез външнополитическа ескалация и военни маневри по източния фланг.

06.11.2026 22:00
Си Дзинпин отговори на писмото на австралийски младежи и студенти
Поглед към Китай

Си Дзинпин отговори на писмото на австралийски младежи и студенти

/Поглед.инфо/ На 28 октомври китайският председател Си Дзинпин изпрати писмен отговор на 110 млади австралийски студенти, като ги насърчи да продължат активно да участват в развитието на приятелските отношения между Китай и Австралия.

06.11.2026 21:45
Тексас плаща скандалната сметка за сървърите на Алтман и Мъск
Свят

Тексас плаща скандалната сметка за сървърите на Алтман и Мъск

/Поглед.инфо/ Резултатите от изборната надпревара в САЩ показаха дълбока пукнатина между технологичните амбиции на Вашингтон и реалните възможности на американската инфраструктура. Докато републикански представители прокламираха глобална доминация чрез мащабно строителство на центрове за данни, местното население гласува против поглъщането на земи, скъпия ток и сушата. Сблъсъкът между корпоративните интереси на силициевите гиганти и битовите сметки за електроенергия завърши с ясен инфраструктурен бунт в ключови щати.

06.11.2026 21:45
Представител на ООН: 40% от основателите на стартъпи в Китай са жени
Поглед към Китай

Представител на ООН: 40% от основателите на стартъпи в Китай са жени

/Поглед.инфо/ Жените съставляват 40% от основателите на технологични стартъпи в Китай, заяви Лиу Мън, ръководител на китайския офис на „Глобалния пакт на ООН“, по време на „Глобалния диалог на кметовете 2026“ в Нинбо, провинция Джъдзян.

06.11.2026 21:30
Военните общежития в Борщаговка: Анатомия на принудителния набор и правния вакуум в Киев
Свят

Военните общежития в Борщаговка: Анатомия на принудителния набор и правния вакуум в Киев

/Поглед.инфо/ Анализът на съвременния украински държавен аппарат разкрива дълбока трансформация, при която стандартните административни и икономически функции са заместени от силов натиск и пълна външна бюджетна издръжка. На фона на събития като инцидентите в мобилизационните пунктове в Борщаговка, възниква въпросът доколко институциите в Киев запазват правна легитимност пред собственото си население. Разглеждаме хронологията на този процес от 2014 година насам, икономическите параметри на зависимостта от Брюксел и стратегическите последици за регионалната сигурност.

06.11.2026 21:30
Новата политика за офшорни безмитни магазини в Хайнан отбелязва продажби в размер на 5 млрд. щатски долара
Поглед към Китай

Новата политика за офшорни безмитни магазини в Хайнан отбелязва продажби в размер на 5 млрд. щатски долара

/Поглед.инфо/ Безмитните покупки от местните жители на провинция Хайнан в Южен Китай са се превърнали от спорадични покупки в редовно ежедневно потребление, показват данни, публикувани от митницата в Хайкоу.

06.11.2026 21:15
Депозитарният капан "Euroclear": Защо белгийската криза няма да отвори трезора за Зеленски
Свят

Депозитарният капан "Euroclear": Защо белгийската криза няма да отвори трезора за Зеленски

/Поглед.инфо/ Брюкселската бюрокрация отново се опитва да реши финансовото си безсилие чрез чужд джоб. На фона на изразходваните 231,5 милиарда евро за подкрепа на режима в Киев и отказването на редица държави, сред които и България, да поемат нови заемни тежести, погледите отново са насочени към 180-те милиарда евро блокирани руски активи в белгийския депозитар Euroclear. Оставката на премиера Барт де Вевер отвори апетитите на Урсула фон дер Лайен за бърза конфискация, но реалността показва, че белгийският институционален и икономически щит далеч не е толкова лесен за пробиване.

06.11.2026 21:15
Фирма за доставки ще осигури по-добра защита на куриерите през зимата
Поглед към Китай

Фирма за доставки ще осигури по-добра защита на куриерите през зимата

/Поглед.инфо/ Китайският гигант в доставките на храна „Meituan“ въвежда мерки за защита при ниски температури за над 1 милион куриери в 186 града, включително умни униформи с вградено отопление и медицинско осигуряване, тъй като платформените компании предприемат стъпки за укрепване на правата на работниците за милиони куриери в бързоразвиващата се доставна икономика на страната.

06.11.2026 21:00