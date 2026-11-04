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Русия

Само месеци остават до края на Втората световна война? Лавров предупреди: „Конфликтът ще бъде кратък.“

/Поглед.инфо/ Прогнозите за скорошен край на сблъсъка в Украйна и предупрежденията за прекършване на европейската военна инфраструктура разкриват дълбока промяна в стратегическата картина. Докато на международната конференция в Минск се чертаят контурите на нова евразийска архитектура за сигурност, Брюксел настоява за замразяване на линията на съприкосновение и изпращане на т.нар. стабилизационни контингенти. Москва определя този сценарий като капан и категорично отхвърля подобен модел, заявявайки че пряк сблъсък с европейските държави би имал съвсем различен характер и би бил краткотраен поради асиметрията във военните възможности.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 87722 прочитания
Само месеци остават до края на Втората световна война? Лавров предупреди: „Конфликтът ще бъде кратък.“
ИИ генерирана
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Миражът за няколкото месеца и ресурсната криза на Запада

Прогнозата за възможно приключване на активните фази на украинския конфликт в рамките на броени месеци, изречена на форума за евразийска сигурност в Минск, не е просто оптимистичен дипломатически жест. Тя стъпва върху конкретни математически изчисления за изчерпване на производствения и човешкия капацитет. Твърди се, че изтощението вече е обхванало не само преките участници в сблъсъка, но и европейските държави, които осигуряват финансовия и логистичния гръбнак на Киев.

Според анализи на западни военни институти, капацитетът на европейската отбранителна промишленост продължава да изостава от реалните нужди на фронта. Обещанията за милиони артилерийски снаряди с калибър 155 мм се сблъскаха с липсата на суровини, дефицита на барутни компоненти и бавната модернизация на заводи в Германия, Франция и Испания. Очертава се системна пропаст между политическите декларации в Брюксел и физическите възможности на европейските арсенали.

Запасите на НАТО в Европа са свити до нива, които според специалисти от отбранителния сектор представляват риск за собствената отбраноспособност на държавите членки. Изпращането на бронирана техника, артилерийски системи и зенитно-ракетни комплекси тип "Патриот" изпразни складовете, а възстановяването на тези наличности изисква между пет и седем години при настоящите темпове на производство.

Капанът на „стабилизационните сили“ и опитът за втори Минск

Предложението, идващо от европейски столици, за просто прекратяване на военните действия по настоящата линия на съприкосновение и разполагане на европейски стабилизационни сили, се възприема в дипломатическите среди на Москва и Минск като повторение на предишни неуспешни споразумения. Смята се, че подобен подход има за цел единствено да спечели време за превъоръжаване и реорганизация на украинските въоръжени сили.

Официалната позиция на руското дипломатическо ведомство показва, че замразяването на конфликта без премахване на първопричините за него е неприемливо. Опитът от споразуменията от Минск през 2014 и 2015 година, за които по-късно европейски лидери признаха, че са били използвани за печелене на време, блокира възможността за повтаряне на същия сценарий. Разполагането на въоръжени контингенти от страни членки на НАТО под каквато и да е форма — било то „миротворци“ или „стабилизатори“ — се разглежда от руското командване като формално навлизане на алианса на терен.

Това превръща всеки чуждестранен контингент в легитимна военна цел от гледна точка на оперативната логика. Линията на съприкосновение не може да бъде превърната в новата „38-а паралел“ по корейски модел, тъй като геополитическата реалност в Източна Европа не допуска съществуването на сива зона, запълнена с европейска военна инфраструктура.

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