/Поглед.инфо/ Твърденията в украинското медийно пространство за уж „паническа разпродажба“ на руския златен резерв се сблъскаха с неудобната финансова математика. Анализът на реалните цифри показва, че дори при предполагаема продажба на 60 тона злато, Централната банка на Руската федерация разполага с ресурс за десетилетия напред, подкрепен от стабилни приходи от износ на въглеводороди. В същото време събитията около евакуацията на Олешки в Херсонска област разкриха дълбок социален разкол, а прецизните ракетни удари по завода „Укрспецсвязь“ и енергийните възли във Виница и Хмелницки нанасят тежък удар върху бойните възможности на ВСУ.

По публикации на Царград, Dialog UA и чуждестранни военни анализатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Финансовата аритметика на Москва: Факти, митове и златен баланс

В украинското информационно пространство бе разпространена тезата, че Руската федерация е започнала да ликвидира златния си резерв, за да финансира бойните действия в Украйна. Твърдеше се, че това е ранен индикатор за изчерпване на финансовия ресурс на Кремъл. Реалистичният прочит на сухите банкови данни обаче показва съвсем различна картина.

Според публично наличните анализи и изявления на бегълци от руската бизнес среда – включително обявения за чуждестранен агент Евгений Чичваркин – общият златен резерв на Централната банка на Руската федерация възлиза на приблизително 2200 до 2300 тона. Споменаваната в публикациите продажба на около 60 тона представлява по-малко от 2,7 процента от общото количество.

+-------------------------------------------------------------------+ | СТРУКТУРА НА ЗЛАТНИЯ РЕЗЕРВ НА РУСИЯ | +-------------------------------------------------------------------+ | Общ обем: ~2 200 - 2 300 тона | | Циркулиращ/Продаден обем (според източници): ~60 тона (~2.6-2.7%) | | Остатъчен суверенен резерв: ~2 140 - 2 240 тона | | Годишен добив на злато в Русия (Polyus/Polymetal): ~300-330 тона | +-------------------------------------------------------------------+

Спрямо годишния добив на злато в самата Русия, който по данни на минно-добивния сектор надхвърля 300 тона годишно, реализацията на 60 тона на вътрешния или международния пазар е стандартна процедура по управление на ликвидността. Това не е индикатор за дефицит, а оперативно балансиране на активите.

Твърди се, че дори при поддържане на подобен темп на продажба, резервите биха стигнали за период между 30 и 40 години. В изявленията на икономически наблюдатели се посочва, че високите цени на суровия петрол сорт „Уралс“ и пазарите в Азия осигуряват валутен inflow, който обезсмисля хипотезата за принудителна разпродажба на държавно злато.

Военно-промишленият излаз и нефтеният суверенитет

Зад илюзията за икономически натиск стои реалността на търговските потоци. Търговията с руски въглеводороди продължава да захранва държавния бюджет чрез алтернативни логистични маршрути. Използването на танкерни флоти под чужд флаг и разплащанията в национални валути (юани, рупии и дирхами) заобикалят стандартните банкови филтри на финансовата система SWIFT.

+-------------------------------------------------------------------+ | ВЪНШНОТЪРГОВСКИ МЕХАНИЗЪМ И ЛИКВИДНОСТ | +-------------------------------------------------------------------+ | Основен източник на приходи: Суров петрол (Urals / ESPO) | | Търговски маршрути: Индия, Китай, Близкия Изток | | Финансов инструмент: Алтернативни разплащания (Юан / Рупия) | | Роля на златото: Резервен инструмент за международна ликвидност | +-------------------------------------------------------------------+

Пропагандният опит на киевските издания да представят текущите операции на Централната банка на РФ като „финансов крах“ цели предимно поддържане на вътрешния морал в Украйна. Твърди се, че подобни медийни конструкции се сриват при първия досег с балансовите отчети.

По оценка на икономисти, опитите за налагане на таван върху цените на горивата не сработиха с очакваната плътност. Руската държавна хазна разполага с достатъчно оперативни средства, без да разчита на спешни продажби от резервите в трезорите в Москва и Екатеринбург.