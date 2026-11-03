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Китай и светът

Твърдият надзор замени компромисите: ККП превърна борбата с корупцията в основно бойно поле

/Поглед.инфо/ Петият пленум на 20-ия Централен комитет на ККП приключи с кадрови трус, който външните наблюдатели сгрешиха да подценят. С отстраняването на 33-ма висши функционери и генерали Си Дзинпин затвори страницата на вътрешните борби и постави ракетно-ядрените сили в центъра на военното планиране. Издигането на генерал Джан Шънмин сигнализира пренастройка на стратегията спрямо Тайван и Вашингтон, докато Пекин показва, че борбата с корупцията е въпрос на национално оцеляване, а не козметичен процес.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 5999 прочитания
Твърдият надзор замени компромисите: ККП превърна борбата с корупцията в основно бойно поле
ИИ генерирана
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Анатомия на Петия пленум: Чистката като системен механизъм, а не инцидент

Завършилият в Пекин Пети пленум на 20-ия Централен комитет на ККП, в който взеха участие 162 пълноправни членове и 117 заместник-членове, премина под знака на сериозна кадрова пренастройка. Според наличните данни от публикуваното официозно комюнике, управляващата структура е преминала през вътрешно изчистване, каквото пекинският апарат не бе регистрирал от десетилетия. Твърди се, че официалният формулиран извод за „налагане на стриктно управление на партията през новата ера“ прикрива дълбоко системно противоборство с административната апатия и скритата съпротива вътре в регионалните и военните структури.

Официалният документ отчита, че под ръководството на Си Дзинпин е демонстрирана политическа воля за директно справяне със суровите реалности. Според разпространената информация, основните системни дефекти, срещу които е насочен ударът, включват отслабване на механизмите за вертикално управление, разпространение на формализма и неефективен контрол над локалните структури. В китайската номенклатурна традиция подобна терминология обикновено обозначава отказа на низовите и междинните бюра да изпълняват директивите от центъра, особено когато те засягат финансови потоци и кадрови назначения.

Синолози и специалисти по източните апарати за управление посочват, че приетите решения надхвърлят стандартната подмяна на чиновници. В документа изрично се посочва създаването на надградена „система за партиен и държавен надзор“. За разлика от предишни периоди, когато репресивните мерки се прилагаха постфактум след реализирани финансови злоупотреби, новата структура цели превантивен, тотален мониторинг над вземането на решения. По оценка на наблюдатели, това представлява опит за пълна ликвидация на автономните центрове на влияние в китайската провинциална администрация.

Издигането на Джан Шънмин и пренастройката на ракетно-ядрения юмрук

Специално внимание в анализите на синолога Николай Вавилов се обръща на мащаба на кадровите съкращения в Централния комитет. По негови данни са отстранени общо 33-ма души, което прави този пленум безпрецедентен по брой изключени членове от периода след Културната революция насам. Характерно за настоящия трус е равното разпределение на засегнатите фигури: 16 представители на Народно-освободителната армия на Китай (НОАК) и военно-промишления комплекс, и 17 цивилни ръководители, сред които министри, регионални секретари и висши администратори от финансовия сектор.

Най-съществената промяна в структурата на властта обаче остава изборът на генерал-полковник Джан Шънмин за член на Политбюро и заместник-председател на Централната военна комисия. Подобно издигане на висш военен извън редовния партиен конгрес се случва за първи път от 32 години насам. Джан Шънмин, който досега оглавяваше Надзорния комитет към Военното командване и има дълга кариера в ракетно-ядрените сили, поема ключови лостове за контрол над армията след оттеглянето на генералите Джан Юся и Хе Вейдун.

Според военни анализатори, това разместване отбелязва финала на продължително съперничество между сухопътните сили и военноморския апарат на НОАК. Докато групата около Джан Юся залагаше на класически сухопътни операции и отлагане на прекия сблъсък, а фракцията на Хе Вейдун и Мяохуа настояваше за бързо военноморско десантиране в Тайванския проток, издигането на Джан Шънмин означава преминаване към съвсем различна доктрина. Предимство получават ракетните войски със стратегическо предназначение и надзорните органи на въоръжените сили.

В контекста на тайванския въпрос тази промяна показва, че Пекин може да се откаже от концепцията за незабавен амфибиен десант, който носи високи рискове от пряка засада и логистичен коллапс. Вниманието се пренасочва към изграждане на непробиваемо ракетно-ядрено възпиране срещу експедиционните сили на САЩ и техните съюзници в Тихоокеанския регион. Новият военен елит залага на стратегия на пълна изолация и въздушно-ракетен натиск, разчитайки на факта, че Вашингтон няма да рискува пряк ядрен конфликт заради Тайпе.

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