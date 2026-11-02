Си Дзинпин: Приятелството между Китай и Оман има дълга история и широки перспективи за развитие

Си Дзинпин посочи, че приятелството между Китай и Оман има дълга история, дълбоки корени, здрава основа и широки перспективи за развитие. През последните години политическото доверие между двете страни непрекъснато се укрепва, сътрудничеството на основата на взаимната изгода постига богати резултати, а традиционното приятелство се е утвърдило дълбоко в сърцата на двата народа. Китай е готов да работи заедно с Оман за издигане на стратегическото партньорство между двете страни на по-високо равнище, за да се подобри благосъстоянието на двата народа и да се допринесе за мира, стабилността и просперитета в региона.

Хайтам ал-Сайд заяви, че Оман и Китай поддържат традиционно приятелство и винаги са се отнасяли един към друг с взаимно уважение и доверие. Оман твърдо се придържа към принципа за „един Китай“ и подкрепя усилията на Китай за защита на националния суверенитет и териториалната си цялост. Той изрази надежда двете страни да открият още възможности за сътрудничество, да изградят партньорство, ориентирано към бъдещето, и да изведат двустранните отношения на още по-високо равнище.