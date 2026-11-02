Китай прехвърли 7,264 млрд. кубически метра вода от юг на север по централната линия през 2025-2026 г.

/Поглед.инфо/ Китайският председател Си Дзинпин даде указания за по-нататъшното подобряване на опазването и управлението на река Хуанхъ. Той отбеляза, че през последните 80 години са постигнати коренни промени в управлението на реката, преодолян е историческият проблем с честите наводнения и пробиви на диги, които в миналото са се случвали средно по два пъти на всеки три години, като постигнатото е позволило да се гарантира спокойното протичане на реката година след година и е показало предимствата на нейното управление в Китайската народна република.

02.11.2026 16:04