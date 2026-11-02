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Саймън Ципис: Светът пред нова подялба! Държавите отстъпват властта си на технологичните империи!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой ще управлява света утре – президентите или собствениците на технологичните империи? Във втората част на разговора ми със Саймън Ципис обсъждаме прогноза, която преобръща представите за бъдещето: Тръмп и Путин като последните могъщи президенти, Сибир като нов център на изкуствения интелект, корпорации без граници и милиарди хора, чийто труд може да стане ненужен. Ще изчезне ли средната класа? Кой ще се грижи за обществото? И защо Ципис предвижда края на ционизма и нови войни в Близкия изток? Разговор за бъдещето, което може да промени всичко!
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Европа излиза на улицата: социалният бунт, кризата на властта и разпадането на стария политически ред
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Финансовите империи срещу индустриалните държави: кой ще управлява новия свят?
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Капитализмът след фабриката: кой печели от времето, поведението и вниманието на милиарди хора
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Анжел Вагенщайн – човекът, който на сто години продължаваше да мечтае за бъдещето
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