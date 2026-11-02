Доц. Григор Сарийски: България се превръща в икономическа пустиня! Кой унищожи бъдещето ни?

/Поглед.инфо/ Може ли най-голямата победа на една майка да се превърне в най-болезнената ѝ загуба? Тя е отгледала децата си, дала им е сили да бъдат свободни, научила ги е да живеят без нея. Но кой я е научил да живее без тях? Зад тази човешка драма се крие един от най-дълбоките парадокси на любовта: да посветиш съществуването си на нечие бъдеще и един ден да откриеш, че си останал извън него. Философски и психологически анализ на самотата, за която майките рядко говорят, а децата често разбират твърде късно.

31.10.2026 11:56