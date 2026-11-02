ЕС пред ценови шок от $2500 за хиляда кубика заради блоковия отказ от руски втечнен газ

/Поглед.инфо/ Европейският съюз отново се приближава към критични нива на цените на природния газ, напомнящи сътресенията отпреди пет години. Търговията на нидерландския хъб TTF надхвърли прага от 100 евро за мегаватчас, което съответства на нива от около 1200 долара за хиляда кубически метра. Ниската запълняемост на подземните газови хранилища в Германия и планът за пълна забрана на втечнения природен газ от Руската федерация от януари 2027 г. създават условия за нови ценови пикове до 2500 долара по време на зимното потребление.

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Деиндустриализация по график и кухи хранилища

Европейската енергийна архитектура показва признаци на повторна системна блокада. Данните от края на октомври сочат, че средната запълняемост на подземните газови хранилища (ПГХ) в държавите от Европейския съюз е достигнала едва 75% при целево равнище от 90%. В германските съоръжения, които са ключов буфер за индустриалното ядро на континента, равнището на наличност е спаднало до 61,6%.

Административният натиск от страна на Брюксел за пълно отрязване на руския втечнен природен газ (LNG) от 1 януари 2027 г. съвпада по време с логистични затруднения на глобалния пазар. При отсъствие на гъвкавост в тръбопроводните доставки, пазарът се пренастройва през спотови търгове.

+-------------------------------------------------------------------+ | СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ГАЗОВАТА КРИЗА | +-----------------------------------+-------------------------------+ | Показател | Данни / Стойност | +-----------------------------------+-------------------------------+ | Цени на фючърсите на TTF (пик) | > 100 €/MWh (~$1200 / 1000m³) | | Прогнозиран зимно-пиков таван | до $2500 / 1000m³ | | Запълняемост на ПГХ в ЕС (октомври)| 75% (при норматив 90%) | | Запълняемост на ПГХ в Германия | 61,6% | | Спад на индустриалното търсене | -85 млрд. m³ / годишно | | Разлика в цената спрямо САЩ | 3,6 пъти по-скъп газ в ЕС | +-----------------------------------+-------------------------------+

Дългосрочно свиване на индустриалната база

Свиването на потреблението на газ в ЕС с приблизително 85 милиарда кубически метра спрямо нивата отпреди пет години не е резултат от повишена енергийна ефективност. То отрази трайното спиране или преместване на производствени мощности. В Германия индексът на промишленото производство бележи спад с 8 процентни пункта спрямо референтните стойности от 2021 г.

Разликата в цената на енергията за индустриални потребители между Европа и САЩ — където газът през първата половина на годината е бил над 3,5 пъти по-евтин — пряко влияе върху решенията за капитални разходи.

Непрекъснатото поскъпване на суровините засяга пряко енергоемки сектори като: