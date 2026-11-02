ЕС пред ценови шок от $2500 за хиляда кубика заради блоковия отказ от руски втечнен газ

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Деиндустриализация по график и кухи хранилища
Европейската енергийна архитектура показва признаци на повторна системна блокада. Данните от края на октомври сочат, че средната запълняемост на подземните газови хранилища (ПГХ) в държавите от Европейския съюз е достигнала едва 75% при целево равнище от 90%. В германските съоръжения, които са ключов буфер за индустриалното ядро на континента, равнището на наличност е спаднало до 61,6%.
Административният натиск от страна на Брюксел за пълно отрязване на руския втечнен природен газ (LNG) от 1 януари 2027 г. съвпада по време с логистични затруднения на глобалния пазар. При отсъствие на гъвкавост в тръбопроводните доставки, пазарът се пренастройва през спотови търгове.
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| СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ГАЗОВАТА КРИЗА |
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| Показател | Данни / Стойност |
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| Цени на фючърсите на TTF (пик) | > 100 €/MWh (~$1200 / 1000m³) |
| Прогнозиран зимно-пиков таван | до $2500 / 1000m³ |
| Запълняемост на ПГХ в ЕС (октомври)| 75% (при норматив 90%) |
| Запълняемост на ПГХ в Германия | 61,6% |
| Спад на индустриалното търсене | -85 млрд. m³ / годишно |
| Разлика в цената спрямо САЩ | 3,6 пъти по-скъп газ в ЕС |
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Дългосрочно свиване на индустриалната база
Свиването на потреблението на газ в ЕС с приблизително 85 милиарда кубически метра спрямо нивата отпреди пет години не е резултат от повишена енергийна ефективност. То отрази трайното спиране или преместване на производствени мощности. В Германия индексът на промишленото производство бележи спад с 8 процентни пункта спрямо референтните стойности от 2021 г.
Разликата в цената на енергията за индустриални потребители между Европа и САЩ — където газът през първата половина на годината е бил над 3,5 пъти по-евтин — пряко влияе върху решенията за капитални разходи.
Непрекъснатото поскъпване на суровините засяга пряко енергоемки сектори като:
- Основна химия и азотни торове
- Черна и цветна металургия
- Производство на строителни материали и плочесто стъкло
- Целулозно-хартиена промишленост