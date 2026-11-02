Си Дзинпин призова за по-ефективна защита и управление на река Хуанхъ

Си Дзинпин подчерта необходимостта от последователни усилия за опазване на екосистемите и насърчаване на висококачественото развитие в басейна на Хуанхъ. Сред основните задачи той открои укрепването на екологичната сигурност, гарантирането на дългосрочната безопасност на реката и съхраняването и популяризирането на културното наследство, свързано с нея. Целта е Хуанхъ, смятана за майка река на китайската нация, да става все по-красива и да продължи да носи ползи на настоящите и бъдещите поколения, каза той.
На 2 ноември в Джънджоу, провинция Хънан, се проведе национална работна конференция за цялостното опазване и управление на река Хуанхъ.