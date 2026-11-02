Си Дзинпин призова за по-ефективна защита и управление на река Хуанхъ

/Поглед.инфо/ Китайският председател Си Дзинпин даде указания за по-нататъшното подобряване на опазването и управлението на река Хуанхъ. Той отбеляза, че през последните 80 години са постигнати коренни промени в управлението на реката, преодолян е историческият проблем с честите наводнения и пробиви на диги, които в миналото са се случвали средно по два пъти на всеки три години, като постигнатото е позволило да се гарантира спокойното протичане на реката година след година и е показало предимствата на нейното управление в Китайската народна република.

Си Дзинпин подчерта необходимостта от последователни усилия за опазване на екосистемите и насърчаване на висококачественото развитие в басейна на Хуанхъ. Сред основните задачи той открои укрепването на екологичната сигурност, гарантирането на дългосрочната безопасност на реката и съхраняването и популяризирането на културното наследство, свързано с нея. Целта е Хуанхъ, смятана за майка река на китайската нация, да става все по-красива и да продължи да носи ползи на настоящите и бъдещите поколения, каза той.

На 2 ноември в Джънджоу, провинция Хънан, се проведе национална работна конференция за цялостното опазване и управление на река Хуанхъ.