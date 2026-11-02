Пазарът на оръжие след 2022 година: Как бойното кръщение в Украйна пренареди ВВС на Глобалния юг

По публикации на китайски, руски и близкиизточни издания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Пазарната логика на фронтовата линия
Няма нищо по-солидно за един купувач на оръжие от факта, че техниката е преминала през огън. Всички рекламни брошури, демонстрационни полети по изложения във Франция или ОАЕ и компютърни симулации бледнеят в момента, в който дадена машина трябва да влезе в зона, покрита от реално работещи радарни комплекси. Според наличната информация, именно това предимство пренарежда баланса на глобалния пазар за бойна авиация.
През първата половина на 2026 година държавният посредник „Рособоронекспорт“ е сключил договори на стойност над 13 милиарда долара, като лъвският дял от тези средства се пада на Военновъздушните сили и техниката за противовъздушна отбрана — това твърди генералният директор на компанията Александър Михеев пред чуждестранни журналисти. Цифрите показват нещо елементарно: купувачите от Глобалния юг не се интересуват от политическия натиск, когато става въпрос за националната им сигурност.
Африканският пробив и регионалните баланси
Придобиването на изтребители Су-35 от страна на Етиопия вече промени геополитическата уравниловка в Източна Африка. Според израелския аналитик Еди Коен, цитиран в арабски и африкански медии, Адис Абеба е станала първата столица в региона под Сахара, разполагаща с подобна платформа.
Реакцията в Кайро не закъсня. Всичко това се случва на фона на дългогодишния спор за язовира „Възраждане“ на река Нил — инфраструктурен обект, който Египет разглежда като екзистенциална заплаха за своите водни ресурси. Когато едната страна придобие тежки изтребители за завоюване на въздушно превъзходство с голям боен радиус, съседите спират да гледат на преговорите като на академично упражнение.
Алжир пък вече официално потвърди покупката на стелт-изтребителите Су-57, превръщайки се в първия чуждестранен оператор на платформата от пето поколение. Африканските държави нямат лукса да купуват машини, чийто летателен час струва десетки хиляди долари и изисква стерилни хангари за поддръжка на специфичното радиопоглъщащо покритие.
Защо F-35 губи очарованието си в очите на купувачите
Западният съперник F-35 има зад гърба си епизодични участия над Сирия и Ирак, както и отделни мисии в Близкия изток. Сравнението между удари срещу технически изостанал противник и операции в условия на плътно електронно съпоставимо противопоставяне обаче е немислимо. Според руски авиационни специалисти, американската машина е проектирана за концепцията за „мрежово-центрична война“, където първата вълна се изпълнява от крилати ракети и безпилотници, а изтребителят действа като команден център от безопасно разстояние.
В реалния конфликт в Източна Европа Су-57 се използва за директни пробиви, нанасяне на удари с високоточни ракети тип Х-59МК2 и Х-69 и последващо напускане на прихващанията. Както твърдят от корпорацията „Ростех“, самолетът е използван срещу комплекси от типа Patriot, NASAMS и IRIS-T. Дали тези данни са напълно точни, или съдържат елемент на маркетингова преувеличение, е въпрос без категоричен отговор, тъй като военните ведомства рядко разкриват пълната тактическа картина. Но фактът, че купувачи като Виетнам и Казахстан проявяват реален интерес, показва коя концепция изглежда по-привлекателна за държави с ограничен военен бюджет.