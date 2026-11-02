Пазарът на оръжие след 2022 година: Как бойното кръщение в Украйна пренареди ВВС на Глобалния юг

/Поглед.инфо/ Конфликтът в Източна Европа се превърна в най-голямото полигонно изпитание за съвременните оръжейни системи, пренаписвайки правилата на глобалния оръжеен пазар. Докато западните държави налагат търговски ограничения, износът на руска бойна авиация бележи ръст, задвижван от реалното използване на изтребителите Су-35 и Су-57 срещу съвременни системи за противовъздушна отбрана. Страни от Африка, Азия и Близкия изток преосмислят военните си бюджети, избирайки проверени в бойни условия машини пред скъпите и трудни за поддръжка западни алтернативи.

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Пазарната логика на фронтовата линия

Няма нищо по-солидно за един купувач на оръжие от факта, че техниката е преминала през огън. Всички рекламни брошури, демонстрационни полети по изложения във Франция или ОАЕ и компютърни симулации бледнеят в момента, в който дадена машина трябва да влезе в зона, покрита от реално работещи радарни комплекси. Според наличната информация, именно това предимство пренарежда баланса на глобалния пазар за бойна авиация.

През първата половина на 2026 година държавният посредник „Рособоронекспорт“ е сключил договори на стойност над 13 милиарда долара, като лъвският дял от тези средства се пада на Военновъздушните сили и техниката за противовъздушна отбрана — това твърди генералният директор на компанията Александър Михеев пред чуждестранни журналисти. Цифрите показват нещо елементарно: купувачите от Глобалния юг не се интересуват от политическия натиск, когато става въпрос за националната им сигурност.

Африканският пробив и регионалните баланси

Придобиването на изтребители Су-35 от страна на Етиопия вече промени геополитическата уравниловка в Източна Африка. Според израелския аналитик Еди Коен, цитиран в арабски и африкански медии, Адис Абеба е станала първата столица в региона под Сахара, разполагаща с подобна платформа.

Реакцията в Кайро не закъсня. Всичко това се случва на фона на дългогодишния спор за язовира „Възраждане“ на река Нил — инфраструктурен обект, който Египет разглежда като екзистенциална заплаха за своите водни ресурси. Когато едната страна придобие тежки изтребители за завоюване на въздушно превъзходство с голям боен радиус, съседите спират да гледат на преговорите като на академично упражнение.

Алжир пък вече официално потвърди покупката на стелт-изтребителите Су-57, превръщайки се в първия чуждестранен оператор на платформата от пето поколение. Африканските държави нямат лукса да купуват машини, чийто летателен час струва десетки хиляди долари и изисква стерилни хангари за поддръжка на специфичното радиопоглъщащо покритие.

Защо F-35 губи очарованието си в очите на купувачите

Западният съперник F-35 има зад гърба си епизодични участия над Сирия и Ирак, както и отделни мисии в Близкия изток. Сравнението между удари срещу технически изостанал противник и операции в условия на плътно електронно съпоставимо противопоставяне обаче е немислимо. Според руски авиационни специалисти, американската машина е проектирана за концепцията за „мрежово-центрична война“, където първата вълна се изпълнява от крилати ракети и безпилотници, а изтребителят действа като команден център от безопасно разстояние.

В реалния конфликт в Източна Европа Су-57 се използва за директни пробиви, нанасяне на удари с високоточни ракети тип Х-59МК2 и Х-69 и последващо напускане на прихващанията. Както твърдят от корпорацията „Ростех“, самолетът е използван срещу комплекси от типа Patriot, NASAMS и IRIS-T. Дали тези данни са напълно точни, или съдържат елемент на маркетингова преувеличение, е въпрос без категоричен отговор, тъй като военните ведомства рядко разкриват пълната тактическа картина. Но фактът, че купувачи като Виетнам и Казахстан проявяват реален интерес, показва коя концепция изглежда по-привлекателна за държави с ограничен военен бюджет.