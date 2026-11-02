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Европа

Случаят мирише на трибунал: Полша се плъзга към статута на бананова република.

/Поглед.инфо/ Остър сблъсък между правителството и президентската институция във Варшава постави под въпрос функционирането на Конституционния трибунал. След силова блокада на сградата от органите на реда и спешно връщане на държавния глава от чужбина, страната навлезе в дълбока конституционна криза. Опозицията говори за узурпиране на съдебната власт, докато управляващата коалиция показва първи сериозни пропуквания преди предстоящия изборен цикъл.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 27825 прочитания
Случаят мирише на трибунал: Полша се плъзга към статута на бананова република.
ИИ генерирана
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2/3 кворум с осем гласа: Математиката на полското извънредно правосъдие

Политическото напрежение във Варшава премина от парламентарните трибуни в двора на сградата на Алея Уяздовске 1/3, където се намира Конституционният трибунал. Според публикувани данни и коментари на юридически наблюдатели в Полша, административният опит за препоемане на контрола върху най-висшия съдебен орган е бил подготвен предварително. В полските медии се твърди за планирана операция под кодовото наименование KORT, при която полицейски състави са получили разпореждане за отцепване на района броени часове преди задействането на процедурите.

Правозащитници и специалисти по конституционно право обръщат внимание върху чл. 8 от Закона за Конституционния трибунал. Според действащата правна рамка, за провеждането на валидно заседание и приемането на решения по дисциплинарни или организационни въпроси се изисква присъствието на най-малко две трети от общо 15-те съдии — тоест точно 10 души. Намерението на групата съдии, предвождана от Анна Корвин-Пьотровска, да задейства дисциплинарни производства и отстраняване на настоящото ръководство с участие на едва осем съдии, предизвика остри реакции сред правните среди.

Конституционалисти, сред които и д-р Пьотр Кушнерук, определят опитите за промяна на аритметиката на кворума като прецедент, който превръща висшата съдебна институция в орган без правна сила. Ако осем съдии гласуват, че представляват необходимите десет, всяко последващо решение губи своята легитимност пред държавните институции.

Опозиционни представители, включително Кшищоф Босак от "Конфедерация", определят случващото се като разпад на стандартните държавни механизми. Според неговите изявления, прилагането на пряка физическа и полицейска сила за овладяване на институционални сгради поставя страната в режим на произволно упражняване на власт.

Операция KORT и кордоните на Алея Уяздовске 1/3

Времевият прозорец за провеждането на акцията бе избран в момент на отсъствие на държавния глава от страната и непосредствено преди официалните почивни дни около Деня на Вси светии. По данни от президентската пресслужба, държавният глава Карол Навроцки е пътувал за официално посещение в Сенегал, когато е получил докладите за разполагането на полицейски кордони около Конституционния трибунал.

Самолетът на президента е препречил курса си над Гибралтар, за да се върне спешно във Варшава. На място Навроцки е бил принуден лично да преминава през загражденията на органите на реда, за да осигури достъп до сградата и да се срещне с блокираните вътре съдии.

От страна на подкрепящите правителството съдии бе разпространена версията, че президентът е влязъл в сградата без необходимото съгласуване. В същото време от администрацията на президента съобщиха за внесени официални жалби до главния прокурор срещу действията на Корвин-Пьотровска и служителите от вътрешното министерство.

Съществува реален риск от пълно раздвояване на съдебната система. При положение че опозиционните съдии продължат да заседават отделно на друго място — сценарий, за който съществуват законови основания — в Полша могат паралелно да функционират два състава на Конституционния трибунал. Всеки от тях би издавал противоположни решения, което напълно би блокирало административния и правораздавателния апарат.

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