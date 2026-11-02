/Поглед.инфо/ По време на традиционното празнуване на Хелоуин в Белия дом, проведено на 29 октомври, американският президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп посрещнаха деца на служители от държавния апарат. Вниманието на коментаторите беше привлечено от момче със съветска танкова фуражка и момиче в традиционен руски сарафан и кокошник. Този епизод рязко контрастира с проявите от есента на 2023 година, когато децата на държавния секретар Антъни Блинкен се появиха в костюми на Володимир Зеленски и украинското знаме. Промяната във визуализацията съвпада с пренареждането на приоритетите в бюджета за отбрана на САЩ.

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На 29 октомври в южната морава на Белия дом се проведе ежегодното раздаване на лакомства за Хелоуин. Президентът Доналд Тръмп и Първата дама Мелания Тръмп посрещаха децата на сътрудници от Администрацията на президента, Държавния департамент и Службата за национална сигурност. Според разпространените видеокадри и репортажи на американските телевизионни мрежи, сред преминаващите групи се появиха момче, облечено в униформа с маркировки на съветските танкови войски, и момиче в традиционен руски сарафан с кокошник.

Официално потвърждение за самоличността на децата и техните родители липсва. Първоначалните спекулации в американските социални мрежи насочваха към семейството на старшия съветник Стивън Милър, който присъстваше на събитието със съпругата и децата си. Тази хипотеза обаче бе отхвърлена от независими observers поради разминаване във възрастта и пола на децата. Както отбелязва бившият украински политик Олег Царев в своя телеграм-канал, вероятният произход на участниците е свързан с ниско- или среднопоставени служители в американската администрация.

Няма публично потвърждение дали изборът на облекло е организирана провокация, битов хумор на служители или съвпадение. Фактите обаче показват ясен контраст спрямо предходни подобни прояви.

Паралелът с 2023 година: Военната реторика в детски дрехи

През октомври 2023 година, при предишната администрация, държавният секретар Антъни Блинкен доведе децата си на същото събитие в Белия дом. Тогава неговият син бе облечен в зелен суичър от типа, с който се появяваше Володимир Зеленски, а дъщеря му носеше рокля в жълто и синьо, символизираща държавното знаме на Украйна. По това време Конгресът на САЩ разглеждаше извънредното искане на Белия дом за отпускане на 61 милиарда долара по линия на Програмата за финансова военна помощ (FMF) и Закона за подпомагане на сигурността на Украйна (USAI).

Вонно-промишленият комплекс на САЩ тогава работеше под висок натиск за попълване на арсеналите от 155-милиметрови артилерийски боеприпаси и ракети за системите HIMARS. Появата на децата на Блинкен бе разчетена от анализаторите като пряко визуално продължение на външнополитическата линия на Вашингтон.

Три години по-късно, според изявления на източници от Административно-бюджетното управление (OMB), финансовите потоци за преки оръжейни доставки през механизма Presidential Drawdown Authority (PDA) са значително редуцирани. Законодателните битки в Капитолия се изместиха от преките грантове към кредитни механизми и контрол върху одитите на Пентагона.