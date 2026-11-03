/Поглед.инфо/ В рамките на едно денонощие Украйна преживя най-мащабния и систематичен комбиниран удар срещу енергийната си и железопътна инфраструктура от началото на есенно-зимния сезон. Докато медийното внимание на Запад беше фокусирано върху изолирани инциденти в руския тил, масираното използване на стотици безпилотни апарати изтощи ресурсите на украинската ПВО. Последвалата атака със стратегически бомбардировачи Ту-95МС, Ту-160 и балистични ракети нанесе щети по четири ключови ТЕЦ-а, застрашавайки устойчивостта на цялата енергийна мрежа.

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Медийното заслепяване и асиметрията на информационния поток

В оперативната практика на съвременните конфликти съществува дълбока ножица между реалния военен ефект на терен и медийното му отразяване. През последните дни общественото внимание беше изкуствено насочвано към единични удари с безпилотни апарати срещу руски горивно-смазочни бази и рафинерии. В същото време преминаването на близо 1400 безпилотни летателни апарата над различни украински региони остана почти незабелязано в международния новинарски поток.

Тази асиметрия не е случайна. Публикуването на кадри от пожари в промишлени съоръжения създава илюзия за оперативен баланс. Реалността на бойното поле обаче се определя от структурни фактори – плътност на противовъздушната отбрана, наличност на прехващачи, капацитет за пренос на електроенергия и маневреност на генерационните мощности.

Твърди се, че пускането на подобен мащабен брой безпилотници – част от които са с боен товар, а голяма част са евтини примамки от типа „Гербера“ без експлозив – има строго изчислена техническа цел. Според военни наблюдатели става дума за пълно картографиране на разположените радиолокационни станции и окончателно изчерпване на наличния зенитно-ракетен боекомплект.

Математиката на изтощението: Примамки срещу дефицитни прехващачи

Един от основният проблеми на украинската система за ПВО в момента е икономическата и логистична несъразмерност. Изстрелването на ракета от комплекса MIM-104 Patriot (варианти PAC-2 или PAC-3) струва между 3 и 8 милиона долара. Зенитните ракети за системите NASAMS и IRIS-T SLM също са с ограничено производство на западните поточни линии.

Когато в пространството навлязат стотици евтини апарати, радиолокационните системи са длъжни да ги съпровождат, а мобилните огневи групи и зенитните комплекси да харчат ресурси. Според неофициални изчисления на военни анализатори, ако в рамките на 48 часа бъдат използвани 1400 летателни апарата, украинската мрежа от радиолокатори бива принудена да работи на пределни режими, разкривайки позиционните си райони.

Мобилните групи с тежки картечници и прожектори, ефективни при единични нощни прелити, губят координация при едновременно навлизане на десетки цели на различни височини. В резултат на това част от евтините безпилотници достигат целите си, но по-важното е, че прехващачите на сложните радарни системи биват окончателно изразходвани. Именно в този момент на пълно претоварване на системата настъпва втората фаза на въздушната операция.