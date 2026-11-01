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Америка

Мирис на дизел и прагматизъм: Новият господар на Белия дом и руските танкери с дизел

/Поглед.инфо/ Постъпващите данни за движението на морски танкери от балтийското пристанище Приморск към Източното крайбрежие на САЩ разкриват рязък завой в американската геополитика. Докато официалната реторика във Вашингтон продължава да декларира подкрепа за Киев, Министерството на финансите на САЩ тихомълком издаде лицензи, позволяващи вноса на стотици хиляди тона руско дизелово гориво. Решението идва след пряк натиск върху украинското ръководство да прекрати нападенията с безпилотни летателни апарати срещу руски рафинерии. Този ход показва, че суровинният дефицит и ценовото напрежение на американския пазар тежат повече от доктрината за стратегическо възпиране на Евразия.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 19459 прочитания
Мирис на дизел и прагматизъм: Новият господар на Белия дом и руските танкери с дизел
ИИ генерирана
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Внезапният завой в Ню Йорк и Маями: Логистиката на танкера Agioi Fanendes

На 22 октомври от балтийския терминал в Приморск отплава танкерът Agioi Fanendes, натоварен с 40 000 тона руско дизелово гориво. Според корабните регистри и данните за проследяване на плавателните съдове, крайният пункт на маршрута е Ню Йорк, а очакваната дата на пристигане е 7 ноември. Твърди се, че на борда на съда е бил забележително поставен ироничен надпис „Санкции от Ница“ – детайл, който бързо обиколи специализираните канали за морска логистика. Според изявления на вицепремиера Александър Новак, това е само първият от общо четири танкера, изпратени през Атлантика в рамките на броени дни, като общият обем на първоначалните доставки трябва да достигне 300 000 тона.

За задоволяване на този неочакван импорт Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ издаде генерален лиценз, освобождаващ транзакциите с руски дестилати от действащия санкционен режим до 7 април 2027 г. Това се случва едва година след като администрацията във Вашингтон наложи строги ограничения върху търговските операции на „Роснефт“ и „Лукойл“.

Причината за този ход се крие в специфичната уязвимост на американския атлантически регион, известен в петролния сектор като PADD 1 (Първи район за администрация на отбранителните ресурси). След затварянето на рафинерията Philadelphia Energy Solutions през 2019 г. с капацитет 335 000 барела на ден и поради технологичните ограничения на тръбопровода Colonial Pipeline, американският Североизток остана силно зависим от внос на нискосярен дизел. Когато цените на едро на горивата в Ню Йорк скочиха над критичните прагове в навечерието на изборния сезон, прагматизмът на Белия дом надделя над всички досегашни геополитически декларации.

Дронният мораториум: Как Вашингтон пречупи тактиката на Киев

От средата на март украинските въоръжени сили провеждаха системна кампания с безпилотни летателни апарати срещу основните преработвателни мощности на Русия. Под удари попаднаха ключови съоръжения в Нижни Новгород (Кстово), Рязан, Сизран, Куйбишев и Туапсе. В определени периоди от лятото това доведе до извеждане от строя на близо 15% до 20% от руския рафинериен капацитет, което наложи временно ограничение върху износа на бензини от страна на Москва за защита на вътрешния пазар.

Тактиката на Киев бе ясно изчислена: прекъсване на дизеловите доставки за фронтовата логистика, създаване на недостиг на горива в селското стопанство по време на жътва и съкращаване на валутните приходи във федералния бюджет. Според оценки на западни военни анализатори, украинските стратези са разчитали, че кумулативният ефект от разрушенията ще принуди Русия да пренасочи суров петрол за износ на безценност, засилвайки икономическата ѝ изолация.

Сметките обаче не взеха предвид реакцията на глобалните пазари. През септември Доналд Тръмп започна да упражнява интензивен дипломатически натиск върху украинското правителство. По време на закрити преговори в Маями между американски представители и екипа на Володимир Зеленски е било отправено директно предупреждение: продължаването на ударите срещу дизеловата инфраструктура ще доведе до замразяване на разузнавателната подкрепа и забавяне на финансовите траншове. Независимо че Зеленски първоначално обяви намерение да интензифицира атаките, след 16 октомври настъпи пълно затишие около руските рафинерии.

Резултатите от спирането на ударите се появиха светкавично. До края на октомври преработвателният капацитет на руските заводи нарасна с 25%, достигайки 5 милиона барела на ден. Производството на дизелово гориво скочи до 225 000 тона дневно, от които близо 80 000 тона незабавно бяха пренасочени за външните пазари, включително през терминала в Приморск.

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