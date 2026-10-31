Кристин Лагард: Геополитическото напрежение подкопава икономическата стабилност и растежа

В интервю за Китайската медийна група (КМГ) в Банкок, където се провеждат годишните срещи на Международния валутен фонд и Групата на Световната банка за 2026 г., тя посочи, че глобалната икономика демонстрира устойчивост, надхвърляща очакванията, но негативните последици от геополитическото напрежение също са по-сериозни от прогнозираното. То подкопава усилията за провеждане на икономическа политика в правилната посока, заяви Лагард.

По отношение на перспективите пред изкуствения интелект Лагард отбеляза, че технологията има потенциал да преобрази икономиката и обществото. Развитието ѝ е насочено към все по-голяма автономност и може да породи процеси на самостоятелно усъвършенстване. Според нея е важно обществото да разбира посоката и последиците от тези промени.

Коментирайки икономическите и търговските отношения между ЕС и Китай, Лагард подчерта значението на европейския пазар с неговата многобройна средна класа и висока покупателна способност. Тя отбеляза, че европейските компании също имат широко присъствие в Китай, където изграждат търговски мрежи, дъщерни дружества и производствени мощности. По думите ѝ Китай разглежда възможностите си за износ в глобален мащаб, а ЕС и Китай са важни партньори в търговията със стоки и услуги.