Опитът за административен преврат в Конституционния съд разцепва държавата

/Поглед.инфо/ Институционалната криза в Полша навлезе в остра фаза, след като сили на полицията блокираха сградата на Конституционния трибунал във Варшава. Опитът за отстраняване на председателя Богдан Швенчковски и назначения от правителството на Доналд Туск нов курс за преструктуриране на съда предизвикаха масови протести и принудиха президента Карол Навроцки спешно да прекъсне визитата си в Сенегал и да обърне самолета си обратно към столицата. Conflict-ът разкрива дълбокия разкол между либералната власт и десните консервативни среди.

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Административен пуч с полицейски кордони пред Трибунала

Случилото се във Варшава през последните часове трудно може да бъде квалифицирано по друг начин освен като опит за директно силово преформатиране на една от основните институции в държавата. Според наличните данни, полицейски единици са отцепили района около сградата на Конституционния съд. Формалният повод – ескалация на напрежението и хвърляне на предмети. Реалата причина обаче се крие в публикуваното съобщение, че председателят на съда Богдан Швенчковски е бил временно отстранен от длъжност от група съдии, ползващи се с подкрепата на парламентарното мнозинство.

Тази схема е изключително брутална. Без изчакване на законни процедури или произнасяне на редовния състав, административният контрол над уебсайта на Трибунала бе поет от противниковата фракция, което доведе до паралелни съобщения и пълно блокиране на институцията. Президентът Карол Навроцки, научавайки за случващото се по време на полет за Сенегал, е разпоредил незабавно завръщане на правителствения самолет. В това време лидерите на партия „Право и справедливост“ (PiS), начело с Ярослав Качински, вече определят случващото се като държавен преврат.

Няма как да има изненадани. Това не е просто правен спор – това е открита война за контрол над държавния печатарски прес, който подпечатва легитимността на законите.

Анатомия на конституционния пат: Защо Туск форсира събитията

Смесената парламентарно-президентска система на Полша по дефиниция съдържа мини залагания. Доналд Туск разполага с парламентарно мнозинство и контролира министерските кресла, но лостовете за спирачка са в ръцете на президента Навроцки и консервативното мнозинство в Конституционния съд.

Според редица коментатори, кабинетът на Туск е стигнал до границата на търпението си. Всяка по-радикална реформа, проектирана да демонтира наследството на ПиС, катастрофира или в президентското вето, или в произнасянията на Трибунала. Спекулациите, че управляващата коалиция подготвя процедура по импийчмънт на президента Навроцки, звучат абсолютно логично в този контекст. Но тук има технически детайл – подобна процедура изисква санкция от Конституционния съд. Докато Швенчковски и колегите му са на позициите си, какъвто и да е опит за отстраняване на държавния глава е предварително мъртвороден.

Затова се прибягва до варианта „през дръжката“.

Опит за изолиране: Швенчковски бива обявен за отстранен.

Швенчковски бива обявен за отстранен. Опит за промяна на състава: Вкарват се съдии, чиято клетва президентът Навроцки категорично отказа да приеме по-рано.

Вкарват се съдии, чиято клетва президентът Навроцки категорично отказа да приеме по-рано. Полицейско обезпечение: Физическо блокиране на достъпа до сградата под претекст опазване на обществения ред.

Това не е европейско правосъдие. Това са методи, познати от политическото инженерство в страни с неизградени институции.