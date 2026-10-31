/Поглед.инфо/ Твърденията в китайски медии за стратегически отстъпки от страна на Москва относно корабоплаването по граничната река Туманная и транзитното използване на пристанищната инфраструктура във Владивосток разкриват дълбока промяна в регионалната логистика. Анализът на правните рамки от XIX век, съвременните търговски потоци и тристранните дипломатически сондажи със Северна Корея показва, че сухопътният изолационизъм на китайските североизточни провинции Дзилин и Хейлундзян постепенно бива преодолян чрез нови митнически механизми и общи инфраструктурни проекти в Приморския край.

По публикации на китайското издание Sohu и руски аналитични портали. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Правният режим по река Туманная и наследството от Пекинския договор

Публикуваните в китайската платформа Sohu коментари относно възможността китайски търговски съдове да получат право на пряка навигация по река Туманная (Туманган) до Японско море засягат един от най-старите географски и правни възли в Североизточна Азия. По силата на Пекинския договор от 1860 година, сключен между Руската империя и династията Цин, границата между двете държави преминава по лявата банка на реката, с което Китай губи прекия си излаз до акваторията на Японско море. В продължение на повече от век и половина провинциите Дзилин и Хейлундзян – индустриалното сърце на китайския Североизток – са принудени да транспортират своите товари по сухопътни железопътни трасета или през южното пристанище Далян, разположено на над хиляда километра разстояние.

Според информацията в китайските медии, за която към момента липсва официален правнообвързващ документ от страна на руското Министерство на външните работи, времето за пълна ревизия на този режим е настъпило. В съвместното изявление, подпишано от Владимир Путин и Си Дзинпин по време на срещата им в Пекин през май 2024 г., се съдържа директна препратка към започването на конструктивен диалог със Северна Корея относно пропускането на китайски кораби по долното течение на реката.

техническата осъществимост на подобен проект се сблъсква с конкретни физически дадености. Дъното на река Туманная в нейното корито преди устието е изключително плитко – наносите позволяват преминаването единствено на плавателни съдове с газене до два метра. За превръщането на трасето в търговски канал се изискват мащабни драгажни работи и изграждане на устойчива брегова инфраструктура.

Основната пречка пред речната навигация обаче не е само хидрографска, а и конструктивна. Мостът на дружбата, свързващ руската железопътна гара Хасан със севернокорейския пункт Туманган, има вертикален просвет от едва 7 до 11 метра в зависимост от нивото на водата. Това поддържа ограничение за преминаване на морски контейнеровози или съдове с голяма надстройка.

+-----------------------------------------------------------------------------------+ | ГРАНИЧЕН УЧАСТЪК РЕКА ТУМАННАЯ | | | | [ КИТАЙ ] (Провинция Дзилин / Хундчун) | | │ | | ▼ (Сухопътен транзит) | | ┌──────────────────────────────────────────────┐ | | │ ЖП прелез Махалино - Хундчун (1520/1435 мм) │ | | └──────────────────────┬───────────────────────┘ | | │ | | ┌────────────────────────┴────────────────────────┐ | | ▼ ▼ | | [ РУСИЯ ] (Приморски край) [ СЕВЕРНА КОРЕЯ ] (Расон / Туманган) | | │ │ | | └────────────────────────┬────────────────────────┘ | | ▼ | | ┌──────────────────────┐ | | │ Мост на дружбата │ (Просвет: 7-11 м) | | └──────────┬───────────┘ | | ▼ | | [ Устие на река Туманная ] | | │ | | ▼ | | ЯПОНСКО МОРЕ | +-----------------------------------------------------------------------------------+

Пхенян запазва суверенно право върху десния бряг на реката. Всяка промяна в статута на плаване изисква тристранно споразумение, в което Северна Корея да получи компенсаторни икономически ползи или гаранции за сигурността на своя граничен периметър.

Владивосток като вътрешнопристанищен хъб за китайския сухопътен транзит

Според публикувани данни от Главната митническа администрация на Китай, считано от 1 юни 2023 година, пристанище Владивосток бе официално вписано като транзитно пристанище за стоки, транспортирани от провинция Дзилин към южните китайски провинции Гуандун, Джъдзян и Фудзиен. Тази стъпка, която в публичното пространство често се интерпретира като едностранна отстъпка от страна на Русия, всъщност представлява специализиран митнически механизъм.

При този режим китайските товари преминават през руската граница при сухопътния пункт Суйфънхъ – Гродеково или през пункта Хундчун – Махалино, след което се запечатват под контейнерен митнически транзит, транспортират се по железопътната мрежа на ОАО „Российские железные дороги“ (РЖД) до терминалите на Владивосток и се товарят на китайски кораби. Стоките не навлизат на руския пазар и не подлежат на вносни мита или обмитяване с ДДС в Руската федерация.

Икономическият ефект за китайските производители се изразява в съкращаване на сухопътния транспорт с над 600 километра в сравнение с маршрута до Далян. За Приморския край обаче това означава натоварване на вече претоварените железопътни подходи към морските терминали.

Капацитетът на железопътния участък Смоляниново – Находка и подходите към Владивостокския транспортен възел работи на границата на техническите си възможности.

Различният междурелсов стандарт – 1520 мм в Русия спрямо 1435 мм в Китай – изисква задължителна подмяна на талигите или претоварване на контейнерите на граничните сухопътни терминали.

Таксите за претоварване и обработка на контейнерите в търговското пристанище на Владивосток постъпват в руски оператори, но увеличават престоя на товарните композиции.

Твърди се, че китайски инвеститори настояват за дългосрочни концесионни договорености върху конкретни кейови места, което предизвиква дискретен съпротивителен отзвук сред регионалната администрация в Приморието поради опасения от загуба на оперативен контрол върху критична инфраструктура.