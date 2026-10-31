Държавен преврат в Полша: Навроцки върна самолета от Африка, а посланикът в Китай хвърли оставка

/Поглед.инфо/ Дълбока институционална криза разтърси Полша, след като силите на реда влязоха в помещенията на Конституционния трибунал във Варшава, а на официалния уебсайт на институцията бе публикувано съобщение за спиране на правомощията на нейния председател Богдан Швенчковски и заместника му Бартломей Сохански. Ескалацията принуди президента Карол Навроцки спешно да прекъсне официалната си визита в Сенегал и да се завърне в столицата. На този фон полският посланик в Китай Якуб Кумох обяви своята оставка. Докато премиерът Доналд Туск определя случващото се като болезнено възстановяване на върховенството на закона, лидерът на ПиС Ярослав Качински заяви, че страната е свидетел на продължаващ държавен преврат.

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Нощният щурм на ул. „Шуха“: Блокада, полиция и оспорвани протоколи

Случилото се в нощта на 30 октомври пред и вътре в сградата на Конституционния трибунал на булевард „Шуха“ във Варшава не е изолиран incident, а логичен завършек на многомесечна административна война. Според разпространената в полските медии информация, полицията е влязла в сградата по разпореждане, свързано с молба за засилени мерки за сигурност, внесена от правосъдния министър и главен прокурор Валдемар Журек. По данни на Главното полицейско управление на Полша, официалното основание за операцията е било сигнал от съдия Анна Корвин-Пьотровска за съществуваща заплаха за живота и здравето на магистратите, както и за опасност от нарушаване на обществения ред.

Външният периметър на съда бързо се превърна в арена на сблъсъци. Твърди се, че протестиращи са пробили външната ограда, опитвайки се да проникнат в двора, което е довело до задържането на поне трима души и хвърляне на предмети срещу кордона от полицейски служители.

Почти едновременно с това на официалния портал на Трибунала се появи съобщение, според което правомощията на председателя Богдан Швенчковски и вицепрезидента Бартломей Сохански са временно спрени. Съдия Корвин-Пьотровска публично обяви, че поемат ръководството на органа. В същото време Сохански заяви пред журналисти, че не разбира правното основание за подобни действия, че не вижда причини за външна намеса и определи случващото се като класически „държавен преврат“.

+-------------------------------------------------------------------------------+ | АРХИТЕКТУРА НА СЪДЕБНИЯ БЛОКАЖ | +-------------------------------------------------------------------------------+ | Сейм (Мнозинство на Туск) ---> Избира Марчин Берек за съдия (Септември) | | Президент (Карол Навроцки) ---> Отказва да приеме клетвата | | Трибунал (Швенчковски) ---> Блокира достъпа на новите съдии | | Мин. на правосъдието (Журек)---> Изпраща полиция / Спира правомощия (30 окт) | +-------------------------------------------------------------------------------+

Зад тази административна терминология се крие пълно блокиране на конституционния контрол. Когато държавните институции започнат да си разменят полицейски разпореждания и да си блокират уебсайтовете, юридическата система престава да функционира като единен механизъм.

Казусът „Берек“ и разрушаването на конституционния модел

Генезисът на настоящата ескалация датира от началото на септември, когато парламентарното мнозинство в Сейма потвърди кандидатурата на Марчин Берек — бивш министър в кабинета на Доналд Туск — за съдия в Конституционния трибунал. Президентът Карол Навроцки категорично отказа да приеме клетвата на Берек, както и на още двама номинирани от парламента съдии. В отговор председателят на съда Богдан Швенчковски физически и административно не допусна новите съдии до изпълнение на задълженията им.

Тук не става дума за обикновен процедурен спор, а за сблъсък между две паралелни правни доктрини, развиващи се в Полша през последните години:

Доктрината на правителството: Твърди се, че решенията и Appointments, направени по време на управлението на партията „Право и справедливост“ (ПиС), са скомпрометирани и институциите трябва да бъдат „прочистени“, за да се възстанови съвместимостта с правото на Европейския съюз.

Твърди се, че решенията и Appointments, направени по време на управлението на партията „Право и справедливост“ (ПиС), са скомпрометирани и институциите трябва да бъдат „прочистени“, за да се възстанови съвместимостта с правото на Европейския съюз. Доктрината на президентската институция и ПиС: Настоява се, че действията на настоящото мнозинство заобиколят Конституцията (по-специално чл. 194), като използват парламентарни резолюции и полицейски натиск вместо предвидените законови процедури и импийчмънт.

Резултатът от този сблъсък е пълен юридически дуализъм. Едно и също решение на Трибунала се счита за абсолютно задължително от едната страна на ул. „Шуха“ и за напълно нищожно от другата страна — в сградата на Министерския съвет.

Самолетът от Дакар и дипломатическият разкол в Пекин

Новината за събитията във Варшава застигна президентът Карол Навроцки по време на официалното му посещение в Сенегал. Твърди се, че държавният глава е разпоредил незабавното обръщане на президентския самолет и прекратяване на африканската си обиколка. След кацането си във Варшава, Навроцки насрочи спешна среща с първия председател на Върховния съд Збигнев Капински — стъпка, която според телевизионния канал TVP Info цели координиране на действията срещу решенията на Министерството на правосъдието.

Едновременно с кризата у дома, Външното министерство на Полша бе разтърсено от оставката на посланика в Китай Якуб Кумох. В своето изявление дипломатът посочва, че намира за невъзможно да продължи изпълнението на своите задължения в създалата се обстановка и настоява да бъде освободен от поста.

Демаршът на Кумох в Пекин е ясен сигнал за пренасянето на вътрешнополитическия конфликт върху дипломатическия корпус. Посланикът, за когото се знае, че е близък до консервативните кръгове и президентската администрация, практически отказа да представлява правителство, което прилага подобни методи спрямо съдебната власт. Остава открит въпросът как тази оставка ще се отрази върху търговските преговори и логистичните коридори между Полша и Китай, които преминават през железопътния възел в Малашевиче — ключова точка за транзита на стоки от Азия към Централна Европа.