/Поглед.инфо/ Възобновяването на работата на междуправителствената комисия между Словакия и Русия в Москва на 26 октомври открехва вратата към дълбоките пукнатини в енергийната и геополитическата стратегия на Европейския съюз. Докато Брюксел настоява за пълна забрана на руския тръбопроводен газ до септември 2027 г. и на втечнения газ до януари същата година, Братислава предприема прагматични стъпки за гарантиране на своите 3,5 милиарда кубически метра годишно по „Турски поток“ и ядрено гориво за централите си. Този ход разкрива растящото напрежение между бюрократичните директиви и икономическата реалност в Централна Европа, където изборните баланси, ниските нива на газохранищата и заплахите от арбитражни глоби за милиарди евро принуждават правителствата да търсят самостоятелни решения с оглед на наближаващия зимен сезон и изборния календар през 2027 година.

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Дипломатическата совалка в Москва и икономическият прагматизъм

Посещението на словашката правителствена делегация, оглавявана от министъра на външните работи Юрай Бланар и заместник-министъра на икономиката Владимир Шимоняк, на 26 октомври в Москва бе официално рамкирано около въпросите на научното, културното и образователното сътрудничество. Според разпространените от дипломатически източници данни обаче, ядрото на преговорите със руския външен министър Сергей Лавров и представители на суровинния сектор е било свързано с обезпечаването на енергийния баланс на Словашката република.

Братислава не просто поднови дейността на междуправителствената комисия с Руската федерация — орган, чиято работа бе замразена след февруари 2022 година. По данни на икономически анализатори, правителството на Роберт Фицо прави ясен опит да изолира вътрешностопанската си стабилност от общоевропейските регулаторни намерения. За Словакия сигурността на доставките не е теоретична концепция, а въпрос на функциониране на промишлеността и битовото отопление.

Договорните ангажименти до 2034 година и заплахата от арбитраж

Основният стълб на словашката газова сигурност е дългосрочният договор между държавното дружество SPP (Slovenský plynárenský priemysel) и „Газпром Експорт“, валиден до 2034 година. По силата на това споразумение Словакия купува по 3,5 милиарда кубически метра природен газ годишно, което покрива приблизително 80% от цялото национално потребление.

След спирането на транзита през украинска територия, потоците бяха пренасочени през южното трасе на газопровода „Турски поток“ и неговите разклонения през България, Сърбия и Унгария. По оценки на правни експерти, ако Братислава едностранно прекрати изпълнението на договора в съответствие с планираното от Брюксел ембарго, страната е изложена на арбитражни претенции пред международни съдилища в размер до 16 милиарда евро. За икономика с брутен вътрешен продукт от около 120 милиарда евро подобна санкция би означавала директен финансов колапс.

Твърди се, че именно поради тази причина словашкото министерство на икономиката вече е заведено дело пред Съда на Европейския съюз, оспорвайки правната основа на брюкселските регламенти за задължително отказване от руските суровини. Перспективите за успех на подобно дело се оценяват като скептични от повечето европейски юристи, но то осигурява на Фицо ценно юридическо време.