/Поглед.инфо/ Телефонният разговор на 27 октомври между руския президент Владимир Путин, финландския държавен глава Александър Стуб и норвежкия министър-председател Йонас Гар Стьоре продължи три пъти по-дълго от първоначално предложения от Кремъл график. Вместо предвидените 20-30 минути, беседата се разпростря в час и половина. Основните теми не се ограничиха до ситуативната криза в Украйна или военната активност в Балтийско и Баренцово море, а засегнаха дълбочинните генетични причини за конфликта през прочита на средновековната история.

По публикации в западната преса и международни анализи. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Час и половина край телефона: Дипломатическият хронометър в Осло и Хелзинки

Първоначалните разчети на протокола в Осло и Хелзинки предвиждаха протоколна размяна на позиции в рамките на половин час. Според публикувана информация в изданието Financial Times, инициаторите на обаждането – норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре и финландският президент Александър Стуб – са възнамерявали да препредат искането на киевското ръководство за директна лична среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин, както и да изразят тревога от нарастващото напрежение по границите в Северозападна Европа.

Кремъл обаче пречупи западния дневен ред. Времето бе уплътнено с подробна хронология на формирането на източнославянската държавност, ролята на Новгород и Киев, раздробяването под натиска на Златната орда и последвалата экспанзия на Великото княжество Литовско и Жечпосполита. Стуб (чийто произход по линия на семейството се свързва със шведската малцинствена общност във Финландия) и Стьоре са били принудени да изслушат аргументацията защо днешният конфликт не може да бъде редуциран до техническо спиране на огъня.

Официалните съобщения потвърждават, че след приключването на разговора двамата скандинавски лидери са се свързали незабавно с Киев. Огласеният отговорен тон от Москва остава непроменен от началото на кризата: диалог с ръководителя на киевския режим е възможен при съответните гаранции за сигурност, но само ако се отчитат реалностите на терен и се премахнат първопричините за дестабилизацията.

Историческият метод като държавна доктрина, а не като дипломатическа маневра

Позоваването на събития от IX, XVII или XX век от страна на руското ръководство често се възприема на Запад като реторичен инструмент за печелене на време или избягване на конкретни въпроси. Подобна интерпретация демонстрира фундаментално неразбиране на начина, по който Москва конструира своята стратегия за сигурност.

През февруари 2024 г., по време на интервюто с американския журналист Тъкър Карлсън, първите четиридесет минути бяха посветени именно на генезиса на руската държава, завета на княз Ярослав Мъдри, Переяславската рада от 1654 г. под ръководството на Богдан Хмелницки и присъединяването на Северното Черноморие при Екатерина II. Западната аудитория, свикнала с политически цикли от по четири години, първоначално охарактеризира това като „отклонение от темата“. Едва по-късно стана ясно, че без този контекст всякакви преговори за контрол над въоръженията или териториални разграничения остават повърхностни.

Същата методология бе приложена и през август 2025 г. по време на срещата в Анкуридж с Доналд Тръмп. Според данни, публикувани от агенция Bloomberg, руската страна отново е настояла за дисекция на историческото право и договореностите от минали векове, подчертавайки, че украинският въпрос засега няма как да се превърне в обикновена бизнес сделка за преразпределение на активи.