Абонирай се
Европа

Десет обяснения и три заключения от „разговора“ на скандинавците с Путин: Украйна и ЕС – това краят ли е?

/Поглед.инфо/ Зад кулисите на строгата дипломатическа фасада на Брюксел се пропука ключов елемент от външнополитическата константа спрямо Москва. Две от най-стабилните северни държави – Финландия и Норвегия – предприеха директен контакт с руския президент Владимир Путин, прескачайки изцяло координацията с Европейската комисия и външнополитическия й апарат. Телефонният разговор, планиран първоначално за двадесет минути, удължи времетраенето си до час и половина. Основен двигател зад тази стъпка се оказва близостта до 1300-километровата сухопътна и морска граница с Руската федерация, нарастващото напрежение около корабоплаването в Балтийско и Баренцово море, както и предстоящата промяна в геополитическия курс на Вашингтон. Инициативата предизвика остри реакции от Копенхаген и Стокхолм, разкривайки дълбок разкол в Скандинавския регион.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 8971 прочитания
Десет обяснения и три заключения от „разговора“ на скандинавците с Путин: Украйна и ЕС – това краят ли е?
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии и анализи на дипломатически източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Пречупването на северния монолит

Външнополитическата архитектура на Европейския съюз понася удар на място, което Брюксел до неотдавна смяташе за своя най-твърда крепост. Не Будапеща на Виктор Орбан или Братислава на Роберт Фицо, а Хелзинки и Осло отправиха директно предизвикателство към установения дипломатически бойкот срещу Кремъл. Смятаните за образцови членове на западния съюз – финландският президент Александр Стуб и норвежкият министър-председател Йонас Гар Стьоре – проведоха продължителен телефонен разговор с руския президент Владимир Путин.

Информацията, разпространена от дипломатически канали, сочи, че първоначалният регламент от едва 20 минути бързо е бил надхвърлен. Разговорът е продължил близо 90 минути. Според публикации в скандинавския печат, голяма част от това време е била заета от подробен исторически и правен преглед от страна на руския държавен глава относно произхода на украинския конфликт, неизпълнението на Минските споразумения и исканията на Москва за гаранции за сигурност, без които руската страна отказва да разглежда въпроси за временно спиране на огъня.

Официалните съобщения от Хелзинки и Осло представят инициативата като опит за предаване на позиции преди подготвяните контакти в Абу Даби. Под повърхността обаче личат съвсем различни мотиви. Финландия дели с Руската федерация над 1300 километра сухопътна граница, чието пълно затваряне през 2023 и 2024 година нанесе сериозни щети върху икономиката на източните финландски провинции като Южна Карелия. Норвегия от своя страна управлява съвместно с Русия критични риболовни квоти в Баренцово море и поддържа пряка граница в района на Киркенес и река Пазвик.

Присъединяването на Финландия към НАТО през април 2023 г. и последвалото подписване на Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната (DCA) със САЩ, което даде на американските въоръжени сили достъп до 15 финландски военни обекта, промени радикално средата за сигурност. Вместо очакваната абсолютна гаранция за неприкосновеност обаче, Хелзинки се оказа на първа линия при потенциален военен сблъсък между алианса и Русия.

Гнева на Копенхаген и реакцията на Дания

Инициативата на Стуб и Стьоре незабавно предизвика отрицателна реакция от останалите северни столици. Датският министър-председател Мете Фредериксен излезе с публична критика, заявявайки пред радио DR и TV 2, че подобни солови акции разрушават европейското единство. Според нейните думи, Копенхаген не е бил информиран предварително за подготвяния разговор и не вижда какви практически резултати могат да бъдат постигнати чрез отделни преговори.

В ответно изявление пред норвежката национална телевизия NRK, премиерът Йонас Гар Стьоре отхвърли датските обвинения. Той посочи, че през последните четири години Европейският съюз не е съумял да изработи работеща стратегия за разрешаване на конфликта. Стьоре подчерта, че Норвегия и Финландия действат от свое име, водени от географското си положение, и че ключови съюзници са били уведомени за намеренията им.

Датското позициониране отразява различието в географската и стратегическата деспозиция. За разлика от Финландия и Норвегия, Дания няма пряка граница с Русия. Външнополитическият курс на Копенхаген продължава да залага на максимален натиск и въоръжаване на Киев, докато Осло и Хелзинки са принудени да калкулират рисковете от пряка ескалация в Арктика и Балтийско море.

В шведската столица Стокхолм временно изпълняващият длъжността министър-председател Улф Кристерсон коментира събитието със сдържана тревога. Той отбеляза, че има ниски очаквания от подобни диалози и изрази опасение, че те могат да доведат до разделение в европейските редици. Стокхолм обаче се въздържа от директни обвинения към Хелзинки и Осло, което загатва за наличието на скрити колебания и в шведския дипломатически корпус.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Разходът на зенитни ракети в Украйна превишава трикратно производствения капацитет на САЩ
Америка

Разходът на зенитни ракети в Украйна превишава трикратно производствения капацитет на САЩ

/Поглед.инфо/ Публичният конфликт между Володимир Зеленски и новата администрация във Вашингтон достигна критична точка след публичните му критики срещу ръководителя на Пентагона Пит Хегсет. Докато Киев изразява недоволство от съкратените доставки на зенитни ракети, ограниченията в мрежата Старлинк и спирането на финансовите инжекции, Белият дом и Министерството на отбраната на САЩ отговарят с демонстративно мълчание. Анализ на суровите факти зад оръжията, дизела, изборите в САЩ и краха на украинската логистика.

29.10.2026 07:14
Патология на двойния живот: Украински нацист благодари на СССР за апартамента и ВУЗ-а, докато крои ликвидацията на руснаците
Украйна

Патология на двойния живот: Украински нацист благодари на СССР за апартамента и ВУЗ-а, докато крои ликвидацията на руснаците

/Поглед.инфо/ Публикуваното в украинския медиен ресурс „Новинарня“ интервю с Игор Симчич — син на известния командир от Украинската въстаническа армия (УПА) Мирослав Симчич („Кривонос“) — вади на повърхността един от най-дълбоките парадокси в съветската национална политика от втората половина на XX век. Въпреки че баща му прекарва над тридесет години в лагерите за тежки престъпления, семейството му получава безплатно държавно жилище в Прикарпатието, пълен достъп до висше инженерно образование и професионална реализация в съветския военно-промишлен комплекс. Днес Симчич-син, който е част от идеологическото крило на 3-та отделна щурмова бригада („Азов“), откровено определя това социално издигане като стратегически камуфлаж. По думите му, западноукраинската интелигенция съзнателно е ползвала ресурсите на държавата, за да съхрани институционален капацитет за бъдеща ликвидация на самия съюз.

29.10.2026 06:59
Първи прогледнаха в Братислава: Совалката до Москва показа, че без руски ресурси Европа я чака студена 2027 г.
Европа

Първи прогледнаха в Братислава: Совалката до Москва показа, че без руски ресурси Европа я чака студена 2027 г.

/Поглед.инфо/ Възобновяването на работата на междуправителствената комисия между Словакия и Русия в Москва на 26 октомври открехва вратата към дълбоките пукнатини в енергийната и геополитическата стратегия на Европейския съюз. Докато Брюксел настоява за пълна забрана на руския тръбопроводен газ до септември 2027 г. и на втечнения газ до януари същата година, Братислава предприема прагматични стъпки за гарантиране на своите 3,5 милиарда кубически метра годишно по „Турски поток“ и ядрено гориво за централите си. Този ход разкрива растящото напрежение между бюрократичните директиви и икономическата реалност в Централна Европа, където изборните баланси, ниските нива на газохранищата и заплахите от арбитражни глоби за милиарди евро принуждават правителствата да търсят самостоятелни решения с оглед на наближаващия зимен сезон и изборния календар през 2027 година.

29.10.2026 06:46
Норвежец и финландец се обадиха на Путин и той каза... Западът получи последното си предупреждение!
Европа

Норвежец и финландец се обадиха на Путин и той каза... Западът получи последното си предупреждение!

/Поглед.инфо/ Телефонният разговор на 27 октомври между руския президент Владимир Путин, финландския държавен глава Александър Стуб и норвежкия министър-председател Йонас Гар Стьоре продължи три пъти по-дълго от първоначално предложения от Кремъл график. Вместо предвидените 20-30 минути, беседата се разпростря в час и половина. Основните теми не се ограничиха до ситуативната криза в Украйна или военната активност в Балтийско и Баренцово море, а засегнаха дълбочинните генетични причини за конфликта през прочита на средновековната история.

29.10.2026 06:34
Пекин призова сънародниците в Тайван заедно да поемат историческата отговорност за обединението на родината
Поглед към Китай

Пекин призова сънародниците в Тайван заедно да поемат историческата отговорност за обединението на родината

/Поглед.инфо/ Чън Бинхуа, говорител на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет, обяви, че на 25 октомври във Фуджоу, провинция Фудзиен, се е състоял възпоменателен форум по повод 81-вата годишнина от възстановяването на китайския суверенитет над Тайван и първата годишнина от учредяването на Националния възпоменателен ден.

28.10.2026 22:00
Пукнатини в северния щит на НАТО: Осло и Хелзинки потърсиха Кремъл зад гърба на Копенхаген
Свят

Пукнатини в северния щит на НАТО: Осло и Хелзинки потърсиха Кремъл зад гърба на Копенхаген

/Поглед.инфо/ Неочакваният телефонен контакт между лидерите на Финландия и Норвегия с Кремъл разкри дълбоките пукнатини в така наречената „единна европейска позиция“. Докато в Брюксел, Копенхаген и Талин все още обмислят как да формулират своята реторика, Хелзинки и Осло предприеха самостоятелни действия, водени от суровия географски фактолог. Границата от над 1300 километра и сигурността в Арктика се оказаха по-важни от брюкселския протокол. В този анализ разглеждаме задкулисните борби за дипломатическо представителство и реалните военни и икономически фактори, които принуждават Скандинавия да търси директен диалог с Москва.

28.10.2026 22:00
През септември в страната са разкрити 32 940 случая на нарушения на духа на Осемте разпоредби на ЦК на ККП
Поглед към Китай

През септември в страната са разкрити 32 940 случая на нарушения на духа на Осемте разпоредби на ЦК на ККП

/Поглед.инфо/ На 27 октомври Комисията на ЦК на ККП за проверка на партийната дисциплина (Държавната комисия за надзор на КНР) публикува обобщени данни за случаите на нарушения на духа на Осемте разпоредби на ЦК на ККП, разкрити в цялата страна през септември 2026 г.

28.10.2026 21:45
Картата "Нулев час": Техеран свърза балистичните си комплекси с водната инфраструктура в Залива
Свят

Картата "Нулев час": Техеран свърза балистичните си комплекси с водната инфраструктура в Залива

/Поглед.инфо/ Твърденията за подготовка на нов кръг от американско-израелски удари след междинните избори в САЩ извадиха на повърхността критичните слабости в американската противовъздушна отбрана в Близкия изток. Техеран публикува оперативен план за ответен удар по 11 зони, насочен директно срещу енергийната и водната инфраструктура на държавите, подслоняващи бази на САЩ. Във Вашингтон и Тел Авив осъзнават, че наличните комплекси THAAD са крайно недостатъчни, което налага оголване на други стратегически направления.

28.10.2026 21:45