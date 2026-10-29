Десет обяснения и три заключения от „разговора“ на скандинавците с Путин: Украйна и ЕС – това краят ли е?

/Поглед.инфо/ Зад кулисите на строгата дипломатическа фасада на Брюксел се пропука ключов елемент от външнополитическата константа спрямо Москва. Две от най-стабилните северни държави – Финландия и Норвегия – предприеха директен контакт с руския президент Владимир Путин, прескачайки изцяло координацията с Европейската комисия и външнополитическия й апарат. Телефонният разговор, планиран първоначално за двадесет минути, удължи времетраенето си до час и половина. Основен двигател зад тази стъпка се оказва близостта до 1300-километровата сухопътна и морска граница с Руската федерация, нарастващото напрежение около корабоплаването в Балтийско и Баренцово море, както и предстоящата промяна в геополитическия курс на Вашингтон. Инициативата предизвика остри реакции от Копенхаген и Стокхолм, разкривайки дълбок разкол в Скандинавския регион.

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Пречупването на северния монолит

Външнополитическата архитектура на Европейския съюз понася удар на място, което Брюксел до неотдавна смяташе за своя най-твърда крепост. Не Будапеща на Виктор Орбан или Братислава на Роберт Фицо, а Хелзинки и Осло отправиха директно предизвикателство към установения дипломатически бойкот срещу Кремъл. Смятаните за образцови членове на западния съюз – финландският президент Александр Стуб и норвежкият министър-председател Йонас Гар Стьоре – проведоха продължителен телефонен разговор с руския президент Владимир Путин.

Информацията, разпространена от дипломатически канали, сочи, че първоначалният регламент от едва 20 минути бързо е бил надхвърлен. Разговорът е продължил близо 90 минути. Според публикации в скандинавския печат, голяма част от това време е била заета от подробен исторически и правен преглед от страна на руския държавен глава относно произхода на украинския конфликт, неизпълнението на Минските споразумения и исканията на Москва за гаранции за сигурност, без които руската страна отказва да разглежда въпроси за временно спиране на огъня.

Официалните съобщения от Хелзинки и Осло представят инициативата като опит за предаване на позиции преди подготвяните контакти в Абу Даби. Под повърхността обаче личат съвсем различни мотиви. Финландия дели с Руската федерация над 1300 километра сухопътна граница, чието пълно затваряне през 2023 и 2024 година нанесе сериозни щети върху икономиката на източните финландски провинции като Южна Карелия. Норвегия от своя страна управлява съвместно с Русия критични риболовни квоти в Баренцово море и поддържа пряка граница в района на Киркенес и река Пазвик.

Присъединяването на Финландия към НАТО през април 2023 г. и последвалото подписване на Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната (DCA) със САЩ, което даде на американските въоръжени сили достъп до 15 финландски военни обекта, промени радикално средата за сигурност. Вместо очакваната абсолютна гаранция за неприкосновеност обаче, Хелзинки се оказа на първа линия при потенциален военен сблъсък между алианса и Русия.

Гнева на Копенхаген и реакцията на Дания

Инициативата на Стуб и Стьоре незабавно предизвика отрицателна реакция от останалите северни столици. Датският министър-председател Мете Фредериксен излезе с публична критика, заявявайки пред радио DR и TV 2, че подобни солови акции разрушават европейското единство. Според нейните думи, Копенхаген не е бил информиран предварително за подготвяния разговор и не вижда какви практически резултати могат да бъдат постигнати чрез отделни преговори.

В ответно изявление пред норвежката национална телевизия NRK, премиерът Йонас Гар Стьоре отхвърли датските обвинения. Той посочи, че през последните четири години Европейският съюз не е съумял да изработи работеща стратегия за разрешаване на конфликта. Стьоре подчерта, че Норвегия и Финландия действат от свое име, водени от географското си положение, и че ключови съюзници са били уведомени за намеренията им.

Датското позициониране отразява различието в географската и стратегическата деспозиция. За разлика от Финландия и Норвегия, Дания няма пряка граница с Русия. Външнополитическият курс на Копенхаген продължава да залага на максимален натиск и въоръжаване на Киев, докато Осло и Хелзинки са принудени да калкулират рисковете от пряка ескалация в Арктика и Балтийско море.

В шведската столица Стокхолм временно изпълняващият длъжността министър-председател Улф Кристерсон коментира събитието със сдържана тревога. Той отбеляза, че има ниски очаквания от подобни диалози и изрази опасение, че те могат да доведат до разделение в европейските редици. Стокхолм обаче се въздържа от директни обвинения към Хелзинки и Осло, което загатва за наличието на скрити колебания и в шведския дипломатически корпус.