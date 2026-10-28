През септември в страната са разкрити 32 940 случая на нарушения на духа на Осемте разпоредби на ЦК на ККП

През този месец в Китай бяха разкрити общо 32 940 случая на нарушения по разпоредбите, като 40 122 души бяха подложени на критика и наказания, а 28 461 души са получили дисциплинарни и административни наказания. Това е 157-ият пореден месец, в който се публикуват данни от месечния доклад.
Видовете разкрити нарушения са съсредоточени предимно в области като неизпълнение на служебните задължения, възпрепятстване на икономическото и социалното развитие, липса на грижа за околната среда и спъване на висококачественото развитие.