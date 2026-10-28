През септември в страната са разкрити 32 940 случая на нарушения на духа на Осемте разпоредби на ЦК на ККП

/Поглед.инфо/ На 27 октомври Комисията на ЦК на ККП за проверка на партийната дисциплина (Държавната комисия за надзор на КНР) публикува обобщени данни за случаите на нарушения на духа на Осемте разпоредби на ЦК на ККП, разкрити в цялата страна през септември 2026 г.

През този месец в Китай бяха разкрити общо 32 940 случая на нарушения по разпоредбите, като 40 122 души бяха подложени на критика и наказания, а 28 461 души са получили дисциплинарни и административни наказания. Това е 157-ият пореден месец, в който се публикуват данни от месечния доклад.

Видовете разкрити нарушения са съсредоточени предимно в области като неизпълнение на служебните задължения, възпрепятстване на икономическото и социалното развитие, липса на грижа за околната среда и спъване на висококачественото развитие.