Иранският президент в Москва! Зад гърба на Вашингтон: Техеран, Рияд, Анкара и Исламабад чертаят Близкия изток без САЩ

/Поглед.инфо/ Докато Вашингтон и Тел Авив продължават да изчисляват оптималните тайминги за нанасяне на въздушни и ракетни удари по иранската ядрена и военна инфраструктура, в Техеран се проведе дискретна, но прецедентна четиристранна среща с участието на висши представители на Саудитска Арабия, Турция и Пакистан. Пристигането на армейския началник на Пакистан фелдмаршал Асим Мунир, ръководителя на турското разузнаване MİT Ибрахим Калин и саудитския министър на отбраната Халед бин Салман сигнализира за опит за формиране на регионален механизъм за сигурност извън контрола на САЩ. Процесът се съчетава с отчетливо прегрупиране и частично изтегляне на американски дипломатически и военен персонал от бази в Катар, Кувейт, Йордания и Саудитска Арабия под засилен натиск от страна на иранските съюзници в региона. В същото време иранският президент Масуд Пезешкиан замина за Москва за разговори с Владимир Путин в рамките на Форума на страните износителки на газ, потвърждавайки изграждането на нов евроазиатски вектор на сигурност.

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Четиристранният формат в Техеран и прекрояването на регионалната архитектура

Дипломатическите совалки в иранската столица, проведени при строго спазване на информателно затъмнение, събраха фигури, чието присъствие на едно място доскоро бе геополитически немислимо. Изпращането на фелдмаршал Асим Мунир – главнокомандващ пакистанската армия и фактически ключов арбитър в ядрената държава – е пряко доказателство за дълбочината на преговорите. Заедно с него на масата за преговори застанаха шефът на Националната разузнавателна организация на Турция (MİT) Ибрахим Калин и саудитският министър на отбраната принц Халед бин Салман Ал Сауд.

Според информация на регионални наблюдатели и изтекли аналитични доклади, основна цел на тези разговори е била формулирането на „зонова за сигурност“ или регионален механизъм за взаимно съществуване, който да игнорира военно-политическото присъствие на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM). Контекстът е повече от ясно изразен: регионът прави опит да се презастрахова срещу неконтролируема ескалация, предизвикана от вероятен съвместен израелско-американски удар срещу ирански обекти.

Пакистан разполага с единствения ядрен арсенал в мюсюлманския свят, а армейското му ръководство поддържа специфични канали за връзка както с Рияд, така и с Пекин. От своя страна Турция, въпреки членството си в НАТО, продължава да поддържа автономна политика спрямо иранските санкции и използва разузнавателния си апарат, за да тушира напрежението по линия на кюрдския фактор и сирийската граница. Присъствието на Саудитска Арабия – неколкоразово договаряла с Иран възстановяване на дипломатическите отношения под медиацията на Китай през 2023 г. – показва, че кралството търси преки гаранции за своята нефтена инфраструктура (Aramco) извън традиционния американски защитен чадър.

Пактът от Мека и сближаването с иранския фактор

Подписаният през август т.г. Пакт за отбрана от Мека, в който първоначално влязоха Анкара, Исламабад и Рияд, официално се позиционира като платформа за сътрудничество в областта на отбранителната промишленост, борбата с тероризма и защитата на ислямските светини. По неофициални данни на арабски източници обаче, проведените в Техеран консултации засягат възможността Иран – или пряко, или чрез специален протокол за незасягане – да се присъедини към архитектурата за сигурност на пакта.

Това раздвижване е директен отговор на опитите на администрацията във Вашингтон да поднови "Споразуменията на Авраам" и да принуди арабските монархии да влезнат във военен блок срещу Иран. В вместо това, сунитските монархии и Пакистан предпочитат да договорят с Техеран прагматично разграничаване на сферите на влияние. Отчита се, че саудитската страна е поставила въпроса за окончателно преустановяване на ракетните и дронни атаки от страна на йеменското движение „Ансар Аллах“ (хусите) по търговския корабоплавателен маршрут в Червено море и Баб ел-Мандебския проток. В замяна Иран настоява за блокиране на използването на саудитското и катарското въздушно пространство от американски и израелски бойни самолети при евентуална военна операция.

Прави впечатление, че представители на Катар също са взели участие в отделни сесии от преговорния процес. Доколкото Катар е домакин на най-голямата американска военна база в региона – „Ал-Удейд“, катарското присъствие в Техеран подчертава дълбокото безпокойство на Доха от възможността базата да се превърне в законна мишена за иранските балистични ракети с със среден обсег „Фатех-110“ и „Хейбар Шекан“.