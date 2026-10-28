Финландия и Норвегия започнаха сепаративни разговори с Москва поради опасения от ескалация на Скандинавския фронт

/Поглед.инфо/ Дипломатическата совалка на финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре към Кремъл разкри дълбоките пукнатини в северния фланг на НАТО непосредствено преди тристранните консултации в Абу Даби. Докато европейските столици спорят за координацията с Брюксел, Москва постави в центъра на бъдещата архитектура за сигурност искането за връщане към инфраструктурните параметри от 1997 година. На този фон Киев удължава военното положение до 2027 година, затяга мобилизационните квоти и се сблъсква с критични поражения по мостовите съоръжения над река Днепър.

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Скандинавският процеп в европейския фронт

Телефонните разговори, проведени от финландския президент Александър Стуб и норвежкия министър-председател Йонас Гар Стьоре с руския държавен глава, не представляват просто епизодична дипломатическа проява. Те са първият формален знак за разминаване в тактическите интереси на държавите от НАТО, граничещи пряко с Руската федерация. Външнопресните служби в Хелзинки и Осло определиха диалога като „съдържателен“, но последвалата реакция от Дания и Швеция показа сериозен вътрешен контекст. Копенхаген директно критикува формата на комуникация, изтъквайки липсата на предварително съгласуване по линия на Европейския съюз и централата в Брюксел.

Зад тази реакция стои конкретен страх. Финландия, която се присъедини към НАТО през 2023 г. и подписа двустранно споразумение за отбранително сътрудничество (DCA) със САЩ, отварящо 15 нейни военни обекта за американски войски, осъзнава цената на прекия оперативен рискови профил. Норвегия, от своя страна, управлява сухопътната и морската граница в района на Киркенес и Баренцово море, където са разположени ключовите бази на руския Северно море (включително ядрените подводници от класа „Борей“ и „Ясен“ в Гаджиево).

От изявленията на Стьоре се вижда стремеж към възстановяване на известни канали за оперативна съвместимост, които бяха прекъснати след 2022 г. Твърди се, че двамата северни лидери са опитали да сондират доколко твърди са позициите на Москва преди предстоящата среща в ОАЕ, организирана с участието на специалния пратеник на САЩ Стив Виткоф. Данните от военни анализатори сочат, че Осло и Хелзинки се опитват да изчислят границата, отвъд която логистичната подкрепа за Киев преминава в пряк военен рискови фактор за тяхната собствена критична инфраструктура в Балтийско и Северно море.

Архитектурата от 1997 година като ултимативна рамка

Информацията, публикувана в британското издание The Telegraph и цитираща разузнавателни източници, потвърждава, че дипломатическите маневри около Абу Даби не се ограничават до административните граници на Донбас. Основното искане, формулирано от руска страна, препраща към проектите за договорености от декември 2021 година – пълно оттегляне на военната инфраструктура, чуждестранните контингенти и оперативните бази на НАТО до позициите отпреди подписването на Основополагащия акт Русия-НАТО от май 1997 година.

На практика това засяга правата на разполагане на войски в Полша, Прибалтийските републики, Румъния, България, Словакия, Чехия, Унгария и новите членки Финландия и Швеция. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков подчерта, че без прякото разглеждане на европейската сигурност като единен комплекс, всяко отделно споразумение за спиране на огъня остава временна мярка.

За разлика от декември 2021 г., когато НАТО отхвърли подобни искания без да ги подлага на дискусия, сегашната военна реалност променя параметрите. Военно-индустриалният капацитет на европейските държави показва сериозни дефицити при продължителни конфликти. Примерите с бавното възстановяване на складовите наличности от 155-мм артилерийски снаряди (включително в предприятия като Nammo в Норвегия или Patria във Финландия) показват, че Европа не разполага със самостоятелен мобилизационен потенциал. Това кара определени столици задкулисно да обмислят възможността за нови рамкови ограничения върху присъствието на войски по т.нар. Източен фланг.