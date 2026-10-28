Пекин призова сънародниците в Тайван заедно да поемат историческата отговорност за обединението на родината

/Поглед.инфо/ Възобновяването на работата на междуправителствената комисия между Словакия и Русия в Москва на 26 октомври открехва вратата към дълбоките пукнатини в енергийната и геополитическата стратегия на Европейския съюз. Докато Брюксел настоява за пълна забрана на руския тръбопроводен газ до септември 2027 г. и на втечнения газ до януари същата година, Братислава предприема прагматични стъпки за гарантиране на своите 3,5 милиарда кубически метра годишно по „Турски поток“ и ядрено гориво за централите си. Този ход разкрива растящото напрежение между бюрократичните директиви и икономическата реалност в Централна Европа, където изборните баланси, ниските нива на газохранищата и заплахите от арбитражни глоби за милиарди евро принуждават правителствата да търсят самостоятелни решения с оглед на наближаващия зимен сезон и изборния календар през 2027 година.

29.10.2026 06:46