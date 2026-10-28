Участниците от двата бряга на Тайванския проток високо оцениха историческото значение на събитието и общия принос на китайския народ за победата срещу японската агресия и възстановяването на Тайван. Те единодушно заявиха, че сънародниците от двата бряга трябва решително да защитават постиженията от възстановяването на Тайван, категорично да се противопоставят на сепаратистките движения за „независимост на Тайван“ и на всякаква външна намеса, да поемат съвместно историческата отговорност за обединението на родината и да създадат заедно дълготрайно благоденствие за китайската нация.
Пекин призова сънародниците в Тайван заедно да поемат историческата отговорност за обединението на родината
/Поглед.инфо/ Чън Бинхуа, говорител на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет, обяви, че на 25 октомври във Фуджоу, провинция Фудзиен, се е състоял възпоменателен форум по повод 81-вата годишнина от възстановяването на китайския суверенитет над Тайван и първата годишнина от учредяването на Националния възпоменателен ден.
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