Москва обяви готовност за газовия възел, но сметката остава за Брюксел

/Поглед.инфо/ Москва декларира готовност да възстанови газовите си доставки за европейския пазар, ако Брюксел прояви желание, заяви вицепремиерът Александър Новак. В същото време ЕС затяга правната рамка с пълна забрана за руски втечнен газ и тръбопроводно гориво до 2027 година. Докато европейските подземни хранилища остават под 80% от капацитета си, ценовите равнища вече надхвърлят 1000 долара за хиляда кубични метра. Русия твърди, че пренасочва инфраструктурата си към Азия, поставяйки Европа пред сериозен изпит.

По публикации на ТАСС и анализи на международни енергийни наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Сигналите от Алжир и Брюксел: Как геополитическият развод преначерта енергийния пазар

Декларацията на Новак и студената пазарна математика

Руският вицепремиер Александър Новак излезе с публично заявление по време на срещата на върха на Форума на страните износителки на газ (GECF), че Руската федерация запазва readiness да възстанови газовите доставки за Европа, при условие че от страна на европейските държави бъде заявено подобно намерение. Според думите на Новак, Москва исторически е действала като надежден партньор, но при липса на европейски интерес разполага с алтернативни пазарни ниши с нарастващо потребление.

Тази позиция обаче се сблъсква директно с твърдата нормативна рамка, одобрявана поетапно от Съвета на Европейския съюз. На 26 януари бе потвърдена пълна забрана за внос на руски втечнен природен газ (LNG) от 1 януари 2027 г., а за тръбопроводния газ крайната граница е поставена на 30 септември 2027 г. Нормативният натиск започна още по-рано — краткосрочните договори за LNG са под забрана от 25 април 2026 г., а тези за тръбопроводен газ изтичат задължително до 17 юни 2026 г.

Следователно ставаме свидетели на пълен нормативен и физически разрив. От едната страна имаме декларация за готовност за търговия, а от другата — юридически закована блокировка. Кой губи от този маневър? Твърди се, че европейските индустриални гиганти вече усещат структурния натиск от разликата в цените спрямо азиатските и американските си конкуренти.

Инфраструктурният преход към Азия и рискът от предсрочно излизане

Руският президент Владимир Путин подсказа, че предвид намерението на ЕС за окончателен отказ от руски суровини, Москва би могла да инициира предсрочно изтегляне от европейския пазар. Това би означавало пренасочване на наличните тонажи към държави като Китай, Индия, Тайланд и Филипините, без да се изчаква крайният срок през 2027 година.

Според оценки на пазарни анализатори, през изминалата година общите руски газови доставки за Европа са възлизали на 38 милиарда кубични метра, от които малко над 20 милиарда са били под формата на LNG. По данни на ТАСС, до 2025 г. Русия е заемала второ място след САЩ по стойност на вноса на LNG в ЕС с дял от 16,1% (представляващ около 14% от физическия обем на вносния втечнен газ).

Пренасочването на подобни обеми обаче не е просто превключване на стрелки. То изисква танкерен флот от ледови клас (особено за проектите в Арктика като „Арктик СПГ 2“), нови претоварни терминали и мащабно разширение на Източния полигон на железопътната и тръбопроводна инфраструктура („Силата на Сибир“ 1 и планираният проект „Силата на Сибир“ 2 през Монголия). Твърди се, че изграждането на тази инфраструктура отнема време, но руските търговски субекти вече сключват дългосрочни споразумения с азиатски контрагенти.