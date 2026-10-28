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Какъв обрат: Ким събра армията си след сигнала за война на Путин. Спешно изявление.

/Поглед.инфо/ Заповедта на Ким Чен Ун към ротните командири за незабавна бойна готовност, оповестена от Корейската централна информационна агенция (KCNA), съвпада по време с категоричния отказ на Кремъл да приеме „замразяване“ на линията на съприкосновение. Докато изявлението на Владимир Путин пред Павел Зарубин загатна за предстоящи оперативни промени, атаките срещу логистични възли във Воронеж и инфраструктура край Киев очертават новия етап на ескалация.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 110581 прочитания
Какъв обрат: Ким събра армията си след сигнала за война на Путин. Спешно изявление.
ИИ генерирана
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По публикации на чуждестранни медии, анализи на военни специалисти и съобщения на информационните агенции KCNA и ТАСС. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Правната рамка от Пхенян и заповедта от 27 октомври

Според разпространената от Корейската централна информационна агенция (KCNA) информация, на 27 октомври севернокорейският лидер Ким Чен Ун е провел разширено съвещание с висшия команден състав и командири на роти от Корейската народна армия. В съобщението се посочва, че той е отправил директно изискване за незабавно приключване на бойната подготовка във всички подразделения. Според текста на агенцията, завършването на този процес се превръща в основна оперативна задача за командния състав на ниско и средно ниво.

Тази стъпка не се случва в политически вакуум. През юни 2024 г. в Пхенян бе подписан Договорът за всеобхватно стратегическо партньорство между Руската федерация и КНДР. Член 4 от този документ предвижда оказване на незабавна военна и друга помощ с всички налични средства, в случай че една от страните бъде подложена на въоръжено нападение и се намери в състояние на война. В юридическите среди и дипломатическите среди на Източна Азия тази клауза се тълкува като пряка възстановка на взаимните задължения от договора между СССР и КНДР от 1961 г.

Фразеологията, използвана от Ким Чен Ун — настояване за „висока бойна ефективност, твърди идеологически убеждения и патриотични подбуди“ — в контекста на севернокорейската военна доктрина обикновено сигнализира преминаване от планова бойна подготовка към фактическо развръщане. Ниското ниво на адресатите (командирите на роти) е индикатор за практическа, а не просто стратегическа мобилизация. В структурата на Корейската народна армия ротата е основната тактическа единица, която изпълнява конкретни задачи на терен, включително инженерно осигуряване, артилерийска поддръжка и охрана на транспортни коридори.

Според южнокорейски и западни разузнавателни източници, транспортният възел при железопътната станция Хасан (Русия) и тунела през река Туманная (Тумен) отчита засилено движение на товарни композиции през последните месеци. Твърди се, че артилерийски боеприпаси с калибър 152 мм и 122 мм, както и балистични ракети от типа KN-23 (Hwasong-11Ga), постъпват в складови бази в Западна Русия. Поради това заповедите на Ким Чен Ун от 27 октомври вероятно фиксират не просто абстрактна боеспособност, а специфична подготовка на личния състав за обслужване и работа с тези оръжейни системи в условия на реален конфликт.

Дипломатическият сигнал на Путин: Зад фразата „Ще видим през следващите дни“

В интервю пред журналиста Павел Зарубин руският президент Владимир Путин изрече репликата: „Е, ще видим как ще се развие ситуацията през следващите дни“. Текстът и видеозаписът от това интервю бяха разпространени непосредствено след като в международното пространство за пореден път се повдигна въпросът за възможността от започване на преговорен процес за замразяване на бойните действия.

Според наблюдатели, изказването на руския държавен глава бе придружено от ясно преформулиране на червените линии за Москва. Путин припомни, че позицията на Русия за мирно уреждане е декларирана още през пролетта на 2022 г. по време на преговорите в Истанбул, но подчерта, че обсъждането на териториални отстъпки от страна на Киев е обезмислено, тъй като става дума за „територията на историческа Русия“.

Отвъд реториката, терминологичното позоваване на „историческа Русия“ има конкретно правно покритие в руското законодателство след внесените през есента на 2022 г. промени в Конституцията на РФ. Зачисляването на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области към състава на Федерацията прави евентуално отстъпление от тези линии отговорност по Наказателния кодекс на РФ (член 280.2 за нарушение на териториалната цялост). Поради това руската страна категорично отказва предложения за „замразяване“ по текущата линия на съприкосновение, подобно на корейския сценарий с 38-я паралел.

Отказът от временна пауза се аргументира в Москва с необходимостта от премахване на основните причини за конфликта, а именно инфраструктурното разширяване на НАТО на изток и военното присъствие в близост до руските граници. Когато Путин казва „ще видим през следващите дни“, военните анализатори виждат подтекст за предстоящи интензивни действия по фронтовата линия, целящи да променят сухопътния баланс преди евентуални нови външнополитически натискови опити от страна на Вашингтон или европейските столици.

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