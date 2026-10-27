Националният горски парк „Сишан“ в „Из Китай с Павел“

/Поглед.инфо/ В новия епизод на „Из Китай с Павел“ ще се впуснем в търсене на червени листа в Националния горски парк „Сишан“. Както всяка планина и Сишанският горски парк си има връх, който е спечелил сърцата на всички столичани. От тук се разкрива невероятна гледка към цял Пекин. Върхът се нарича Гуйсяо, той не е много висок – 473 метра, но има интересна история. Според древните китайци тук е било обиталище на плачещи призраци. Вижте всичко това с Павел Гълъбов сега!