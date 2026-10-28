Абонирай се
Свят

Картата "Нулев час": Техеран свърза балистичните си комплекси с водната инфраструктура в Залива

/Поглед.инфо/ Твърденията за подготовка на нов кръг от американско-израелски удари след междинните избори в САЩ извадиха на повърхността критичните слабости в американската противовъздушна отбрана в Близкия изток. Техеран публикува оперативен план за ответен удар по 11 зони, насочен директно срещу енергийната и водната инфраструктура на държавите, подслоняващи бази на САЩ. Във Вашингтон и Тел Авив осъзнават, че наличните комплекси THAAD са крайно недостатъчни, което налага оголване на други стратегически направления.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 41295 прочитания
Картата "Нулев час": Техеран свърза балистичните си комплекси с водната инфраструктура в Залива
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на Ал Джазира, анализи на военни специалисти и разузнавателни меморандуми от Вашингтон. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Американската ПРО в Залива: Преразпределяне на дефицита и оголване на Тихоокеанския регион

Оперативната обстановка около Персийския залив навлиза в фаза, в която техническите ограничения на американския военнопромишлен комплекс започват пряко да диктуват политиката. Според разпространени кадри и спътникови снимки, Пентагонът е започнал спешно разполагане на зенитно-ракетни комплекси за височинна противоракетна отбрана THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) на територията на Бахрейн. Според военни наблюдатели, целта е да се спаси каквото е останало от инфраструктурата на Манама, където е дислоциран щабът на Пети флот на САЩ.

По оценка на специалисти, изтеглянето на тези батареи от позициите им в Южна Корея или от континенталната територия на САЩ показва сериозен недостиг на готови за боево използване съвременни системи за ПРО. Вашингтон няма откъде другаде да вземе подобни ресурси. За да се покрие дупката в Бахрейн, се прави съзнателен жест на отслабване на възпиращия потенциал срещу Северна Корея и в Източнокитайско море.

Твърди се, че летните сблъсъци в акваторията са нанесли щети по радиолокационните станции и пусковите инсталации, охраняващи ключови американски обекти в региона. Техническото възстановяване на подобни системи отнема месеци, а понякога и години, поради ограничения капацитет на производствените линии на Raytheon и Lockheed Martin.

+-----------------------------------------------------------------------+
|  ТЕХНИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ЗРК THAAD:                                       |
|  - Обсег на прихващане: до 200 км                                     |
|  - Височина на поражение: до 150 км                                   |
|  - Целева категория: Балистични ракети със среден и малък обсег       |
|  - Основна слабост: Неспособност за масирано прехващане на евтини     |
|    рояци от дронове и хиперзвукови крилати ракети с ниска траектория |
+-----------------------------------------------------------------------+

Този дефицит превръща всяка нова военна инициатива на Тел Авив или Вашингтон в хазартен ход с висока цена.

Списъкът "Нулев час": Превръщането на инфраструктурата в оръжие

Публикуваната от ирански медийни източници карта на потенциалните цели, озаглавена "План Нулев час", представлява повратна точка в концепцията за възпиране. За разлика от предишни конфликти, когато иранските удари бяха насочени предимно срещу изолирани военни бази или символични обекти, новата доктрина таргетира жизненоважната цивилна и икономическа инфраструктура на целия регион.

Според доклади на американското разузнаване, изпратени до държавния секретар Марко Рубио, Техеран е систематизирал 11 ключови зони на въздействие. В тях влизат не само Израел, но и монархиите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив — Саудитска Арабия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Оман и Емирствата, както и Йордания.

Особено критичен е акцентът върху заводите за обезсоляване на морска вода. В държави като Кувейт и Бахрейн над 80% от питейната вода зависи от броени големи промишлени инсталации. Унищожаването на подобни съоръжения чрез балистични ракети не просто парализира икономиката — то прави съответните територии физически необитаеми в рамките на броени дни.

Към това трябва да се добавят терминалите за втечнен природен газ в Катар (Рас Лафан), петролните рафинерии на Арамко в Източния провинция на Саудитска Арабия и подводните интернет кабели, преминаващи през Ормузкия проток и Баб ел-Мандеб. Според военни анализатори, това е сценарий за тотална инфраструктурна блокова война, срещу която класическата противоракетна отбрана е безсилна.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Държавен преврат в Полша: Навроцки върна самолета от Африка, а посланикът в Китай хвърли оставка
Европа

Държавен преврат в Полша: Навроцки върна самолета от Африка, а посланикът в Китай хвърли оставка

/Поглед.инфо/ Дълбока институционална криза разтърси Полша, след като силите на реда влязоха в помещенията на Конституционния трибунал във Варшава, а на официалния уебсайт на институцията бе публикувано съобщение за спиране на правомощията на нейния председател Богдан Швенчковски и заместника му Бартломей Сохански. Ескалацията принуди президента Карол Навроцки спешно да прекъсне официалната си визита в Сенегал и да се завърне в столицата. На този фон полският посланик в Китай Якуб Кумох обяви своята оставка. Докато премиерът Доналд Туск определя случващото се като болезнено възстановяване на върховенството на закона, лидерът на ПиС Ярослав Качински заяви, че страната е свидетел на продължаващ държавен преврат.

31.10.2026 07:10
Путин отправи смразяващо предупреждение: 5 цели в Европа са на картата.
Европа

Путин отправи смразяващо предупреждение: 5 цели в Европа са на картата.

/Поглед.инфо/ Британският печатен сектор преживя пореден епизод на медийна паника, след като таблоиди като Daily Express и Daily Star интерпретираха изказвания на руския президент Владимир Путин и кадри от руското телевизионно предаване „60 минути“ като пряка ядрена заплаха. Повод за истерията стана показана в ефир карта на Обединеното кралство с отбелязани пет ключови региона — Лондон, Норфолк, Бристъл, Бат и Единбург. Зад жълтите заглавия обаче се крие суровата реалност на стратегическото противопоставяне, логистичните възли на НАТО и нарастващата инфраструктурна уязвимост на острова.

31.10.2026 07:00
Путин направи „безпрецедентна отстъпка“ на Китай – Sohu
Русия

Путин направи „безпрецедентна отстъпка“ на Китай – Sohu

/Поглед.инфо/ Твърденията в китайски медии за стратегически отстъпки от страна на Москва относно корабоплаването по граничната река Туманная и транзитното използване на пристанищната инфраструктура във Владивосток разкриват дълбока промяна в регионалната логистика. Анализът на правните рамки от XIX век, съвременните търговски потоци и тристранните дипломатически сондажи със Северна Корея показва, че сухопътният изолационизъм на китайските североизточни провинции Дзилин и Хейлундзян постепенно бива преодолян чрез нови митнически механизми и общи инфраструктурни проекти в Приморския край.

31.10.2026 06:51
Пропуснатите цели: Защо деветте руски балистични ракети бяха обявени за „объркани“, вместо да се признае за засягането на украинските обекти
Украйна

Пропуснатите цели: Защо деветте руски балистични ракети бяха обявени за „объркани“, вместо да се признае за засягането на украинските обекти

/Поглед.инфо/ Високопрецизният балистичен удар срещу Южния мост в Киев и последвалата серия от девет ракетни попадения в района на Кременчук и Светловодск разкриват нова методология в инфраструктурния натиск. Въпреки опитите за омаловажаване на щетите и отварянето на единично платно за движение, прекъсването на основните транспортни артерии М-03, М-05 и М-06 блокира над 90 процента от товарния транзит между двата бряга на Днепър. Военни аналитици и строителни инженери посочват, че частичното кърпене на мостовото платно не премахва структурните деформации на носещите греди. В същото време официалните военни доклади премълчават реалния мащаб на щетите в Полтавска област, където са засегнати стратегически транспортни и горивни възли.

31.10.2026 06:39
Урокът на Наполеон за Зеленски: Как сривът на западното финансиране до 2027 г. принуждава Киев към мир
Свят

Урокът на Наполеон за Зеленски: Как сривът на западното финансиране до 2027 г. принуждава Киев към мир

/Поглед.инфо/ Финансовите фундаментали на конфликта в Източна Европа навлизат в фаза на сурова математическа ревизия. Анализи в западните икономически издания показват, че преките субсидии за киевската администрация от държави извън Европейския съюз ще спаднат близо пет пъти до 2027 година. Пресушаването на паричните потоци поставя под въпрос не просто бойните операции, но и функционирането на украинската държавна машина. Докато Брюксел трескаво търси механизми за съвместен дълг, правните рискове около замразените активи и изтощените национални бюджети очертават неизбежния край на военното финансиране в досегашния му мащаб.

31.10.2026 06:21
Как Иран заобикаля американските санкции с мрежа от над 5000 фирми за военни доставки
Близкия Изток

Как Иран заобикаля американските санкции с мрежа от над 5000 фирми за военни доставки

/Поглед.инфо/ Въпреки наложената икономическа блокада, морските патрули и засиления санкционен режим от страна на Вашингтон, Техеран успява да изгради мащабна паралелна външнотърговска система, обезпечаваща военното производство. Според аналитични разследвания и данни от западни източници, иранското Министерство на отбраната контролира мрежа от над 5000 юридически лица, работещи без преки валутни преводи през международната система SWIFT. Търговията се осъществява чрез компенсационни механизми и петролен бартер, докато икономическото изтощение вътре в страната достига критични нива с инфлация, надхвърляща 88%.

31.10.2026 06:11
Генералският капан в Брюксел: Защо НАТО се готви за война от 1812 година
Свят

Генералският капан в Брюксел: Защо НАТО се готви за война от 1812 година

/Поглед.инфо/ Зад гръмките фрази за „тотална готовност“ и драстичното увеличаване на военните бюджети в Европа се крие дълбока концептуална криза на военната бюрокрация. Брюксел и ключови европейски столици превръщат цивилната си инфраструктура – от хипермаркети до логистични паркове – във военни обекти, подготвяйки се за конфликт по модели от XIX век. Докато отбранителните концерни усвояват милиарди за тежка броня, реалният военен опит бива игнориран от генерали, търсещи разширяване на личната си власт.

30.10.2026 22:00