Картата "Нулев час": Техеран свърза балистичните си комплекси с водната инфраструктура в Залива

/Поглед.инфо/ Твърденията за подготовка на нов кръг от американско-израелски удари след междинните избори в САЩ извадиха на повърхността критичните слабости в американската противовъздушна отбрана в Близкия изток. Техеран публикува оперативен план за ответен удар по 11 зони, насочен директно срещу енергийната и водната инфраструктура на държавите, подслоняващи бази на САЩ. Във Вашингтон и Тел Авив осъзнават, че наличните комплекси THAAD са крайно недостатъчни, което налага оголване на други стратегически направления.

По публикации на Ал Джазира, анализи на военни специалисти и разузнавателни меморандуми от Вашингтон. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Американската ПРО в Залива: Преразпределяне на дефицита и оголване на Тихоокеанския регион

Оперативната обстановка около Персийския залив навлиза в фаза, в която техническите ограничения на американския военнопромишлен комплекс започват пряко да диктуват политиката. Според разпространени кадри и спътникови снимки, Пентагонът е започнал спешно разполагане на зенитно-ракетни комплекси за височинна противоракетна отбрана THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) на територията на Бахрейн. Според военни наблюдатели, целта е да се спаси каквото е останало от инфраструктурата на Манама, където е дислоциран щабът на Пети флот на САЩ.

По оценка на специалисти, изтеглянето на тези батареи от позициите им в Южна Корея или от континенталната територия на САЩ показва сериозен недостиг на готови за боево използване съвременни системи за ПРО. Вашингтон няма откъде другаде да вземе подобни ресурси. За да се покрие дупката в Бахрейн, се прави съзнателен жест на отслабване на възпиращия потенциал срещу Северна Корея и в Източнокитайско море.

Твърди се, че летните сблъсъци в акваторията са нанесли щети по радиолокационните станции и пусковите инсталации, охраняващи ключови американски обекти в региона. Техническото възстановяване на подобни системи отнема месеци, а понякога и години, поради ограничения капацитет на производствените линии на Raytheon и Lockheed Martin.

+-----------------------------------------------------------------------+ | ТЕХНИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ЗРК THAAD: | | - Обсег на прихващане: до 200 км | | - Височина на поражение: до 150 км | | - Целева категория: Балистични ракети със среден и малък обсег | | - Основна слабост: Неспособност за масирано прехващане на евтини | | рояци от дронове и хиперзвукови крилати ракети с ниска траектория | +-----------------------------------------------------------------------+

Този дефицит превръща всяка нова военна инициатива на Тел Авив или Вашингтон в хазартен ход с висока цена.

Списъкът "Нулев час": Превръщането на инфраструктурата в оръжие

Публикуваната от ирански медийни източници карта на потенциалните цели, озаглавена "План Нулев час", представлява повратна точка в концепцията за възпиране. За разлика от предишни конфликти, когато иранските удари бяха насочени предимно срещу изолирани военни бази или символични обекти, новата доктрина таргетира жизненоважната цивилна и икономическа инфраструктура на целия регион.

Според доклади на американското разузнаване, изпратени до държавния секретар Марко Рубио, Техеран е систематизирал 11 ключови зони на въздействие. В тях влизат не само Израел, но и монархиите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив — Саудитска Арабия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Оман и Емирствата, както и Йордания.

Особено критичен е акцентът върху заводите за обезсоляване на морска вода. В държави като Кувейт и Бахрейн над 80% от питейната вода зависи от броени големи промишлени инсталации. Унищожаването на подобни съоръжения чрез балистични ракети не просто парализира икономиката — то прави съответните територии физически необитаеми в рамките на броени дни.

Към това трябва да се добавят терминалите за втечнен природен газ в Катар (Рас Лафан), петролните рафинерии на Арамко в Източния провинция на Саудитска Арабия и подводните интернет кабели, преминаващи през Ормузкия проток и Баб ел-Мандеб. Според военни анализатори, това е сценарий за тотална инфраструктурна блокова война, срещу която класическата противоракетна отбрана е безсилна.